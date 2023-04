PCI Pharma Services annonce de nouvelles capacités de remplissage et finition stériles à Melbourne et à San Diego





PCI Pharma Services (PCI), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), a annoncé aujourd'hui que trois nouvelles remplisseuses automatisées de pointe pour produits stériles sont désormais totalement opérationnelles sur ses sites de San Diego et de Melbourne. Les machines innovantes de Cytiva peuvent être utilisées pour mettre divers médicaments stériles dans des flacons et des seringues pour les besoins des clients de petites et moyennes entreprises. L'équipement, couplé aux services de bout en bout de PCI, accélère le Speed to Studytm, et réduit drastiquement le délai d'exécution moyen entre la signature de la proposition et la distribution du produit injectable.

« Alors que la capacité des CDMO du monde entier à entreprendre de nouveaux projets diminue, nous sommes heureux de pouvoir offrir des capacités de remplissage stérile intégrées, aux côtés de nos installations d'emballage clinique, aussi bien à des nouveaux qu'à des anciens clients habitant à Melbourne et à San Diego. » a déclaré Brad Payne, chef de l'exploitation de PCI Pharma Services. « Notre capacité renforcée, notre stock de composants standardisés, dont le verre, et notre expertise technique nous permettent de commencer à traiter des lots le plus tôt possible. Cela réduira les temps d'attente auxquels de nombreuses sociétés pharmaceutiques sont confrontées et atténuera la pénurie mondiale de capacité pour les produits pharmaceutiques stériles et les emballages en aval. »

La remplisseuse de flacons Microcell et la cellule de travail à remplissage aseptique SA25 des usines de PCI à San Diego assurent la livraison de médicaments de la phase I à la phase III, répondant ainsi aux besoins des clients cliniques locaux et mondiaux. De plus, une remplisseuse de flacons Microcell à Melbourne perfectionne les services offerts au cours des premières étapes et apporte une capacité supplémentaire à l'Australie, l'environnement de phase I le plus important au monde. Ces machines sophistiquées accélèrent le processus de remplissage grâce à l'automatisation et ne nécessitent pas d'intervention humaine dans un environnement stérile, ce qui crée des avantages en matière de conformité par rapport à l'équipement standard.

« Il est plus simple de commencer un essai clinique en Australie, il y a également d'importants avantages en ce qui concerne les coûts, et comme Melbourne est un endroit très propice aux essais de phase I, nous savions que nous devions introduire cette aptitude et l'intégrer au marché local. » a mentionné Tim Roberts, Directeur commercial chez PCI Pharma Services. « De plus, nous sommes mieux outillés à accompagner nos clients tout au long de leur cycle de vie grâce aux expansions et aux capacités avancées de nos campus du New Hampshire et de Madison. Grâce aux récentes inspections réussies de nos usines de Bedford par les autorités de réglementation du Brésil (ANVISA) et du Japon (PDMA), notre capacité à fournir des thérapies changeant la vie des patients dans le monde de façon rapide et sûre a évolué. »

Pour mieux assister ses clients dans le monde entier, PCI a également investi récemment dans des expansions à Rockford, Illinois, et Tredegar, Wales, et a mis en place de nouvelles installations à Bedford, New Hampshire, et Bridgewater, Massachusetts.

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO mondiale leader qui fournit à ses clients des capacités intégrées de bout en bout en matière de développement, de fabrication et de conditionnement de médicaments, afin d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'augmenter leurs chances de réussite commerciale. PCI apporte son expérience indiscutable après plus de 50 lancements de produits fructueux chaque année et plus de cinquante ans dans le secteur des services de santé. Nous avons actuellement 30 sites répartis dans sept pays (Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Pays de Galles, Allemagne et Espagne) et plus de 4 300 employés qui travaillent pour offrir des traitements qui changent la vie des patients. Une technologie de pointe et des investissements continus nous permettent de satisfaire les besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit ? allant des capacités de fabrication à la mise sur le marché, en passant par la logistique des essais cliniques. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur entreprise et un partenaire collaboratif avec un objectif commun : celui d'améliorer la vie des patients. Pour plus d'informations, veuillez visiter pci.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2023 à 15:00

