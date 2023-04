Tequila CAZADORES® lance des cocktails prêts-à-boire de première qualité à base de tequila d'agave bleu à 100 %





Savourez le Mexique avec les nouveaux cocktails Paloma et Margarita en canette de Tequila CAZADORES, maintenant offerts au Canada

TORONTO, le 18 avril 2023 /CNW/ - Tequila CAZADORES, le producteur de l'une des tequilas de première qualité les plus populaires au Mexique, a lancé des cocktails prêts-à-boire en canette au Canada, juste à temps pour l'été. La nouvelle gamme comprend une « Paloma » et une margarita, tous deux avec le goût velouté de la tequila d'agave bleu à 100 %.

Les nouveaux cocktails Paloma et Margarita en canette de Tequila CAZADORES s'inspirent de l'héritage mexicain. Ces prêts-à-boire savoureux et frais rehaussent la recette classique. Ils sont mélangés de main de maître, offrent une expérience de qualité et facilitent la vie.

Les cocktails Paloma et Margarita en canette de Tequila CAZADORES sont soigneusement élaborés à partir des ingrédients les plus fins, ce qui leur confère un goût léger et rafraîchissant. La tequila d'agave bleu à 100 % provient des hautes montagnes de Jalisco, au Mexique, où elle est également distillée, région reconnue comme la toute première à avoir cultivé l'agave.

« Au cours de ses 100 ans d'histoire, Tequila CAZADORES s'est consacrée à la production d'une tequila d'agave bleu de Weber à 100 % de la plus grande qualité, a déclaré Fernando Martinez, directeur de la marque. Rien n'est plus important pour nous que de demeurer fidèles à ce qui est vrai et authentique, et c'est pourquoi nous sommes si enthousiastes de commercialiser au Canada cette gamme de délicieux cocktails en canette, à base de notre tequila Blanco préparée habilement. Avec ces prêts-à-boire, nous offrons la saveur vibrante et la fraîche du Mexique dans un format pratique qui en fera la boisson parfaite à déguster n'importe où avec les amis et la famille. »

Les cocktails Paloma et Margarita en canette de Tequila CAZADORES seront vendus chez certains détaillants en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Maritimes. La « Paloma » est offerte à la LCBO, en Ontario, et à la SAQ, au Québec.

Pour plus d'information sur Tequila CAZADORES, visitez le www.cazadores.com.

À propos de Tequila CAZADORES®

Tequila CAZADORES® est le producteur de l'une des tequilas de première qualité les plus populaires au Mexique et aux États-Unis. Les produits sont fabriqués à partir d'agave bleu 100 % cultivé, récolté et distillé dans les hautes montagnes de Jalisco, au Mexique, région reconnue comme la toute première à avoir cultivé cette plante, qui confère à la tequila un goût plus velouté et plus savoureux. La marque Tequila CAZADORES® fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, établie à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International. www.CAZADORES.com

SOURCE Tequila CAZADORES

18 avril 2023 à 14:53

