Le ministre des Transports annonce une étude sur les besoins en matière de capacité aéroportuaire dans le sud de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le sud de l'Ontario est la région la plus peuplée du Canada, avec plus de 6,3 millions de Canadiennes et Canadiens dans la seule région du Grand Toronto (RGT). La population de l'Ontario devrait également augmenter considérablement au cours des deux prochaines décennies. C'est pourquoi le gouvernement du Canada doit évaluer la nécessité d'accroître la capacité aéroportuaire dans la région.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé que Transports Canada a lancé une demande de propositions pour embaucher un entrepreneur offrant des services professionnels en aviation afin d'aider le Ministère à analyser l'offre et la demande actuelles et futures en matière de capacité aéroportuaire dans le sud de l'Ontario. L'entrepreneur aidera les fonctionnaires de Transports Canada à définir les exigences relatives à une étude approfondie de la capacité aéroportuaire dans le sud de l'Ontario, ainsi qu'à un processus de consultation officiel.

Une fois que le champ d'application de l'étude sera défini, Transports Canada affichera une deuxième demande de propositions afin de retenir les services d'un entrepreneur tiers pour entreprendre l'étude et la consultation.

Cette analyse, ainsi que la consultation des parties prenantes locales, des gouvernements provinciaux et municipaux, et des Autochtones, constitue une première étape vers la prise d'une décision finale concernant les contraintes de capacité aéroportuaire dans la région et l'avenir des biens-fonds (terrains et bâtiments) de Pickering. Nous n'avons pas l'intention de construire un aéroport sur les biens-fonds (terrains et bâtiments) de Pickering à court terme. Les résultats de l'étude pourraient, par exemple, mener à une décision selon laquelle un aéroport sur les biens-fonds (terrains et bâtiments) de Pickering n'est pas nécessaire à long terme.

« Le transport aérien est essentiel à la croissance d'une économie qui fonctionne pour tout le monde et à la création de bons emplois pour la classe moyenne dans le sud de l'Ontario et dans le reste du pays. Alors que nous continuons d'appuyer la relance du secteur aérien, il est nécessaire d'étudier et de comprendre les répercussions possibles d'une population croissante sur l'infrastructure aéroportuaire existante. Aujourd'hui marque le début d'un processus d'analyse sur l'avenir du réseau aéroportuaire du sud de l'Ontario. Ce travail nous rapprochera d'une décision finale sur les biens-fonds (terrains et bâtiments) de Pickering. »

