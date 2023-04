Prévention des espèces envahissantes : L'agrile du frêne sera réglementé en Gaspésie en 2023





OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - La prévention de la propagation des espèces envahissantes est importante pour protéger les forêts, les plantes indigènes et le secteur forestier au Canada. À la suite de la découverte confirmée de l'agrile du frêne - un coléoptère envahissant - dans la municipalité régionale de comté (MRC) d'Avignon, en Gaspésie (Québec), en juillet 2022, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) continuera de réglementer la zone au moyen d'avis d'interdiction de mouvement.

Cela signifie que les produits de frêne (tels que les bûches, les branches et les copeaux de bois) et toutes les espèces de bois de chauffage ne peuvent être déplacés hors du site sans l'autorisation de l'ACIA. Les propriétaires dont la présence de l'agrile du frêne a été confirmée dans la MRC d'Avignon ont été avisés.

L'ACIA continuera d'étudier et de surveiller l'étendue de la propagation de ce coléoptère envahissant en 2023 dans l'est du Québec et le nord du Nouveau-Brunswick. L'ACIA prévoit de consulter prochainement ses partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et des Premières nations, ainsi que d'autres organisations, sur les options de lutte contre l'agrile du frêne dans l'est du Canada.

Bien que l'agrile du frêne ne constitue pas une menace pour la santé humaine, il est très destructeur pour les frênes. Il a déjà tué des millions de frênes dans des zones réglementées au Canada et aux États-Unis, et constitue une menace économique et environnementale majeure pour les zones urbaines et forestières de l'Amérique du Nord.

L'ACIA continue de travailler avec des partenaires et des organisations fédérales, provinciales, municipales et autochtones pour ralentir la propagation de ce ravageur.

Faits en bref

Le déplacement de bois de chauffage non traité est un moyen commun de propagation des insectes envahissants et des maladies.

L'agrile du frêne a été confirmé pour la première fois au Canada en 2002. Depuis, il a été détecté dans certaines parties de cinq provinces : le Manitoba , l' Ontario , le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

en 2002. Depuis, il a été détecté dans certaines parties de cinq provinces : le , l' , le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. L'ACIA réglemente ce ravageur afin de protéger les forêts, les arbres municipaux et les pépinières du Canada .

