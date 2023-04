Mackenzie Investments lance un FNB axé sur l'investissement durable à la NEO Bourse





Aujourd'hui, NEO accueille Mackenzie Investments (« Mackenzie »), de retour sur la NEO Bourse, à l'occasion du lancement du Mackenzie Corporate Knights Global 100 Index ETF. Le fonds commence à se négocier aujourd'hui sous le mnémo MCKG.

Le FNB cherche à reproduire la performance du Corporate Knights Global 100 Index (l'« Indice »). Les titres du FNB comprennent les titres de participation d'émetteurs du monde entier, sélectionnés sur la base d'une évaluation des caractéristiques de durabilité à l'aide de critères élaborés et maintenus par le fournisseur de l'Indice.

« Le lancement du Mackenzie Corporate Knights Global 100 Index ETF à la NEO Bourse est une fierté pour Mackenzie », déclare Luke Gould, président et chef de la direction, Mackenzie Investments. « NEO n'est pas seulement un champion du secteur canadien des FNB, il partage également nos valeurs de travailler activement à un avenir meilleur. Nous sommes particulièrement heureux de lancer cette nouvelle offre pendant la Semaine de la Terre. Le thème de cette année est « Investir dans notre planète », et ce FNB améliore la capacité des Canadiens à investir dans des entreprises mondiales qui ouvrent la voie à des pratiques commerciales durables. »

Le MCKG rejoint huit autres FNB de Mackenzie cotés à la NEO Bourse, qui sont tous négociables par le biais des canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

« Nous sommes ravis de retrouver Mackenzie à la NEO Bourse, en particulier à l'occasion du lancement d'un FNB d'investissement durable, qui s'harmonise si bien avec le cap que nous mettons sur l'économie de l'innovation », déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de la NEO Bourse, et vice-président principal des cotations mondiales chez Cboe Global Markets. « C'est un honneur d'être la plateforme de choix d'une entreprise qui partage notre engagement à façonner un avenir meilleur, et nous continuerons de soutenir Mackenzie en tant que défenseur et innovateur au sein du secteur canadien des FNB. »

La NEO Bourse compte plus de 260 cotations uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des certificats canadiens d'actions étrangères (CCAÉ) et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. NEO gère près de 20 % du volume total négocié en FNB canadiens et entre 10 % et 15 % du volume total négocié dans des entreprises cotées au Canada.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

NEO exploite également le Canadian ETF Market, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique pour la recherche et l'analyse des FNB. Les données en temps réel de niveau institutionnel permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des 1 200 FNB canadiens.

À propos de Mackenzie Investments

Mackenzie Investments est un leader de la gestion de placements qui gérait 194 milliards de dollars au 31 mars 2023. Mackenzie offre des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients particuliers et institutionnels par l'entremise de multiples canaux de distribution. Fondé en 1967, Mackenzie est un gestionnaire mondial d'actifs avec des bureaux dans tout le Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Pékin. Mackenzie est membre de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, qui gérait et conseillait environ 260 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2023.

18 avril 2023

