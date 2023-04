Invitation aux médias - Des employeurs seront prêts à offrir jusqu'à 5 $ à 7 $ de plus de l'heure que le salaire minimum qui entrera en vigueur bientôt le 1er mai





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Un sondage mené auprès de 300 employeurs de renom qui seront présents au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, qui aura lieu les 19 et 20 avril au Palais des congrès de Montréal nous informe que plus de 30 % d'entre eux souhaitent offrir jusqu'à 5 $ et 7 $ de plus de l'heure que le salaire minimum qui entrera en vigueur bientôt dans moins de 9 jours ouvrables le 1er mai.

Parmi les autres données récoltées, à la question posée : Le 1er mai prochain, le salaire minimum horaire sera de 15,25 $. Jusqu'à combien de dollars de plus, êtes-vous prêt à payer par heure les employés de votre entreprise qui font partie de cette échelle salariale?

Plus de 19 % des employeurs souhaitaient offrir jusqu'à 7 $ de plus que le salaire minimum de 15,25 $ ce qui se traduit donc en un salaire horaire minimum de 22,25 $.

Les augmentations de 1 $ et 3 $ ont obtenu un résultat ex aequo avec 16 % des employeurs qui ont exprimé offrir ainsi. Signe que le marché de l'emploi est favorable davantage aux candidats qui cherchent un emploi, seulement 6 % des employeurs ont affirmé vouloir verser le salaire minimum qui sera de 15,25 $ de l'heure.

C'est dans une approche de journalisme terrain que les représentants des médias sont invités à venir discuter des différents enjeux liés à l'emploi avec les professionnels des ressources humaines et des chercheurs d'emploi qui seront présents au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, organisé par L'Événement Carrières, qui aura lieu les 19 et 20 avril au Palais des congrès de Montréal. Un nombre record de 16 000 emplois seront à combler en deux jours.

Où : mercredi 19 avril de 12 h à 19 h et jeudi 20 avril de 10 h à 18 h au Palais des congrès de Montréal. Salle 210, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

Quand : mercredi 19 avril 2023 à 11 h 45

11 h 45 à 12 h : Occasion photo (Photo Ops) - Les chercheurs d'emploi seront présents en file d'attente à l'entrée avant l'ouverture du salon.

12 h à 19 h : Possibilités d'entrevues :

- Éric Boutié directeur de L'Événement Carrières ;

- spécialistes des ressources humaines des entreprises présentes ;

- chercheurs d'emploi ;

Le Québec a besoin de plus d'immigrants : plus de 16 000 emplois à combler en deux jours.



Le directeur de L'Événement Carrières monsieur Éric Boutié souhaite faire un rappel de leur position : « Notre position est claire et demeure la même : le gouvernement du Québec devrait accueillir davantage de nouveaux immigrants afin d'apporter une solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Ce contexte persiste et on devrait observer une série de mesures pour voir cette situation sociale se résorber. »

Signe que la pénurie de main-d'oeuvre persiste, le nombre d'emplois à combler et employeurs présents ne cesse de croître, car le plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, aura lieu les 19 et 20 avril prochains au Palais des congrès de Montréal présentera 300 employeurs qui tenteront de combler 16 000 emplois en deux jours. « Au salon d'avril 2018, nous avions 3000 emplois à combler et maintenant cinq ans plus tard ce chiffre a plus que quintuplé » a tenu à souligner de nouveau monsieur Éric Boutié, directeur de L'Événement Carrières.

Les employeurs présents

Les représentants des médias pourront rencontrer des employeurs de différentes sphères de l'économie : Aérospatiale, Agroalimentaire, Banque, Finance, Assurances, Carrières générales, Commerce de détail, Défense et Sécurité, Éducation, gouvernement, Hôtellerie, Restauration, Tourisme, Manufacturier, Transports et Logistique. Pour consulter la liste complète des entreprises qui exposent : Découvre notre répertoire ici !

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

18 avril 2023 à 14:00

