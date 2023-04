Erratum : Suivi de l'opération de capture et de mise en enclos des caribous de la Gaspésie





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a procédé à l'opération de capture et de mise en enclos de femelles caribous de la Gaspésie du 18 mars au 6 avril 2023.

Cette opération s'est déroulée comme prévu et six caribous femelles ont pu être capturées et mises dans des enclos de maternité en Gaspésie. Des analyses en laboratoire permettront de confirmer leur gestation. Les femelles gestantes y mettront bas et seront maintenues en captivité pour une période de cinq à six mois afin de protéger les faons de la prédation durant les premiers mois critiques de leur vie. Tous les caribous seront remis en liberté à la fin de l'été. De plus, deux caribous mâles ont été capturés, munis de colliers émetteurs et relâchés immédiatement. Rappelons que la taille estimée de la population des caribous de la Gaspésie s'élève à 34 individus; ainsi, le nombre de femelles potentiellement disponibles pour la capture était de moins de 15.

Bien qu'ils soient toujours en période d'acclimatation, les femelles capturées se portent bien. Du personnel spécialisé est sur place en permanence afin de s'assurer que les caribous continuent de bien s'adapter à ce nouvel environnement de protection.

Le MELCCFP réitère sa collaboration avec les représentantes et représentants des médias et rappelle l'importance de respecter les règles en vigueur, pour des raisons de sécurité, mais aussi et surtout pour préserver la quiétude des animaux. La mise en enclos des caribous a pour but d'assurer la protection de ces populations en situation très précaire, ce qui implique de favoriser leur tranquillité. Afin de limiter le plus possible les perturbations, l'accès aux lieux est donc strictement réservé au personnel autorisé qui a la responsabilité d'assurer la gestion des enclos et la surveillance des caribous.

Pour obtenir des renseignements sur la situation du caribou au Québec, vous pouvez consulter cette page.

