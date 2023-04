Highland Electric Fleets se joint au défi de l'accélération des VE de la Maison-Blanche





Dans le cadre de la catégorie Expansion du parc de véhicules électriques, Highland s'engage à rendre l'adoption du parc d'autobus scolaires plus simple, plus accessible et plus abordable.

BEVERLY, Mass., 18 avril 2023 /CNW/ - Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de véhicules électriques en service, a annoncé aujourd'hui sa participation au défi de la Maison-Blanche EV Acceleration Challenge soit le défi d'accélération des véhicules électriques dans la catégorie Expansion du parc de véhicules électriques créé pour accroître l'adoption des véhicules électriques à l'échelle nationale. Highland a été le partenaire incontournable pour les districts scolaires qui cherchent à moderniser leurs parcs de véhicules pour les rendre électriques et joint maintenant les rangs d'Amazon, de Waymo et d'autres organisations soulignées par la Maison-Blanche pour avoir aidé à fournir des transports propres, fiables et abordables aux communautés à travers les États-Unis.

Pour faire progresser l'objectif du président Biden visant à ce que 50 % des ventes de véhicules neufs soient électriques d'ici 2030, le Défi d'accélération des véhicules électriques de la Maison-Blanche appelle les parties prenantes et les innovateurs des secteurs privé et public à s'engager à intensifier leurs efforts pour faciliter la transition vers la mobilité électrique. Pour sa part, Highland s'est engagée à aider 1 000 districts scolaires d'Amérique du Nord, y compris ceux des collectivités historiquement mal desservies, à améliorer la santé des élèves et des collectivités en électrifiant leurs parcs d'autobus scolaires d'ici 2030.

« Le défi de l'accélération des véhicules électriques de la Maison-Blanche est l'un des nombreux signaux indiquant qu'un changement de paradigme est en cours vers une mobilité propre et entièrement électrique », a déclaré Matt Stanberry, vice-président de Highland Electric Fleets. Highland collabore étroitement avec les districts scolaires pour réaliser des projets d'électrification qui aideront le pays à atteindre ses objectifs ambitieux. »

Highland est active dans 30 États et provinces canadiennes et gère aujourd'hui des projets d'électrification des parcs d'autobus scolaires dans des endroits comme le Colorado, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, la Pennsylvanie, la Californie, la Virginie et le Vermont. En partenariat avec les écoles publiques du comté de Montgomery, Highland a contribué au lancement de la plus grande commande d'autobus scolaires électriques du pays, soit 326 autobus. Doté d'une expertise inégalée en matière d'électrification des parcs de véhicules, Highland a aidé des districts comme Hardin County, IL, et Baltimore City, MD, à obtenir du financement de la première ronde du Clean School Bus Program de l'EPA et travaillera de concert avec d'autres districts afin d'obtenir du financement en prévision de la deuxième ronde du programme.

« Le plus grand parc municipal du pays compte près d'un demi-million d'autobus scolaires alimentés au diesel sur les routes américaines, ce qui offre l'occasion d'accélérer la transition énergétique et de créer un air plus pur pour les collectivités, a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction et fondateur de Highland Electric Fleets. Le modèle de partenariat public-privé et de service de Highland facilite cette adoption plus que jamais auparavant, ce qui nous permet d'envisager un avenir climatique plus propre et plus fiable. »

