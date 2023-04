Suspension de la négociation par l'OCRCVM - XND

Tecnotree, leader mondial des plateformes et services numériques pour la 5G et les technologies nuagiques, annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023, présentant une croissance et un succès impressionnants. La société a généré...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Xander Resources Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : XND Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 11 h 51 L'OCRCVM peut prendre la décision...

Les Éleveurs de porcs du Québec et les Acheteurs sont parvenus à une entente pour le renouvellement de la Convention de la mise en marché des porcs. Le tout met fin à des pourparlers et un processus de négociation et de conciliation s'échelonnant sur...