Appel à Recycler célèbre le recyclage d'un million de kilogrammes de piles et batteries au Manitoba





TORONTO, 18 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En préparation de la Journée de la Terre 2023, Appel à Recycler Canada, Inc., le plus important programme de collecte et de recyclage des piles et des batteries au Canada, et le gouvernement du Manitoba ont annoncé aujourd'hui que la province a dépassé le cap de 1 000 000 de kilogrammes de piles et batteries usagées collectées et détournées des sites d'enfouissement dans le cadre du programme provincial de recyclage de piles et batteries lancé en 2011.



Collecter et recycler les piles et batteries est un élément important des efforts du Canada vers une transition zéro émission nette et une utilisation optimisée des ressources grâce à une économie circulaire. Le Manitoba a été la deuxième province à adopter une réglementation sur la gestion des produits relative aux piles et batteries en 2011, grâce au programme approuvé par le gouvernement et géré par Appel à Recycler visant les piles et batteries à usage unique et les piles et batteries sèches rechargeables de moins de 5 kilogrammes. La province a collecté et recyclé plus de 153 000 kg de piles et batteries collectés en 2022, sa meilleure année de collecte jusqu'à maintenant.

« J'applaudis Appel à Recycler et les Manitobains pour cette réussite exemplaire » a dit le Ministre de l'Environnement et du Climat Kevin Klein. « J'aimerai reconnaitre le travail de chacun des participants de cette initiative importante. Des progrès qui peuvent paraitre insignifiants, tels que nous assurer que les piles et batteries ne terminent pas dans des décharges, peuvent se combiner et aider à protéger notre environnement ».

« Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante en matière de recyclage de piles et batteries. C'est en grande partie grâce aux efforts exceptionnels de nos partenaires de collecte et de programme, du gouvernement et de l'industrie du Manitoba, et de toute la population manitobaine, a dit Joe Zenobio, président d'Appel à Recycler Canada. Nous anticipons un bel avenir pour le recyclage dans la province, pour le détournement des piles et batteries des sites d'enfouissement et pour la création d'une économie circulaire manitobaine prospère. »

En partenariat avec le Manitoba, Appel à Recycler a développé une vaste infrastructure de collecte et de recyclage de piles et batteries avec 89 % des Manitobains vivant dans un rayon de 15 km d'un des 280 points de dépôt publics d'Appel à Recycler. Appel à Recycler participe également au programme « Routes d'hiver » qui offre des solutions de recyclage aux communautés des Premières Nations du Manitoba accessibles par des routes de glace saisonnières. Grâce à son vaste réseau de collecte et de recyclage, Appel à Recycler s'engage à soutenir les objectifs de recyclage des piles et batteries du Manitoba en 2023.

Au Manitoba, les piles et batteries usagées peuvent être déposées à un point de dépôt autorisé par Appel à Recycler.

À propos d'Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, qui est le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de ses plus de 400 membres, y compris les producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Il est le programme de collecte et de recyclage de piles et batteries à usage domestique reconnu par les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard. En Ontario, il agit également à titre d'organisme de responsabilité des producteurs (ORP) enregistré, conformément à la réglementation de cette province concernant les piles et batteries. Appel à Recycler accepte les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) pour le recyclage ainsi que les piles et batteries de transport électrique comme les vélos, les scooters, les trottinettes, les hoverboards et les véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné environ 40 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d'enfouissement canadiens. Sa réputation en matière d'excellence lui a permis de maintenir, à long terme, des relations de confiance avec divers intervenants ainsi qu'un réseau canadien de plus de 10 000 points de dépôt participants qui comprend des détaillants de renommée et des installations municipales.

18 avril 2023 à 12:00

