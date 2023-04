Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent dans 21 projets d'infrastructure afin de bâtir des collectivités plus fortes en Saskatchewan





LLOYDMINSTER, SK, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 42,1 millions de dollars afin de soutenir 21 projets d'infrastructure d'un bout à l'autre de la province.

Le financement servira à construire un nouvel aréna à Lloydminster, qui comprendra deux patinoires intérieures et une patinoire extérieure de taille réglementaire, ainsi que des installations adaptées au hockey sur luge. Le bâtiment comprendra des sièges et des toilettes accessibles pour les spectateurs, ainsi que des vestiaires pour les équipes de hockey. Le nouvel aréna sera un lieu inclusif et accessible où les résidents pourront se rassembler pour profiter de sports et d'événements communautaires.

Les résidents de Balgonie bénéficieront de la construction d'un centre aquatique extérieur comprenant une piscine extérieure de 430 mètres carrés et des vestiaires spacieux. La piscine sera dotée d'un accès de type plage à profondeur nulle grâce auquel elle sera accessible aux résidents de tous âges et de toutes capacités. Le projet consiste également à installer un système de circulation et de traitement de l'eau conforme à la réglementation qui améliorera la qualité de l'eau, de même qu'un système de chauffage à haut rendement qui maintiendra la piscine à une température confortable.

Le village de villégiature de Cochin reçoit un financement pour la remise en état de son brise-lames, une structure de protection contre l'érosion qui permet de préserver la zone de frai des poissons et permet la libre circulation de l'eau entre les systèmes lacustres. Il constitue également une zone pittoresque fréquentée par les membres de la collectivité pour les rassemblements publics et la pêche. Ces travaux d'amélioration permettront de remettre en état le brise-lames.

On procédera également à l'amélioration d'infrastructures dans plusieurs secteurs ruraux. On remplacera notamment des ponts dans les municipalités rurales d'Antler no 61, de Caledonia no 99, Hudson Bay no 394, Keys no 303, Lacadena no 228, Lumsden no 189, Mervin no 499, Orkney no 244, Poplar Valley no 12, Preeceville no 334, Porcupine no 395 et Torch River no 488. Ces travaux permettront d'améliorer les réseaux de transport de ces collectivités.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements que nous réalisons vont améliorer la qualité de vie des résidents d'un bout à l'autre de la Saskatchewan. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires afin d'investir dans les infrastructures communautaires et bâtir un avenir meilleur pour tous les résidents de la Saskatchewan. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue d'investir des sommes importantes dans les infrastructures des collectivités de toute la Saskatchewan et il est fier d'allouer un financement provincial de près de 22 millions de dollars à ces importants projets d'infrastructure. Une fois achevés, ces projets permettront d'améliorer l'efficacité du réseau de transport en milieu rural afin de soutenir encore mieux l'économie axée sur les exportations de la Saskatchewan et de créer davantage de possibilités de loisirs et de lieux de rassemblement, de manière à renforcer le coeur des collectivités. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« La Ville de Lloydminster est ravie que les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan allouent un financement à cet important projet de centre d'événements. Une fois la construction achevée, cette nouvelle infrastructure transformera notre collectivité et notre région, et nous permettra d'attirer un large éventail d'événements et d'offrir des options de divertissement de grande envergure. Le projet permettra également d'améliorer les possibilités récréatives et culturelles pour les personnes de tous âges et de toutes capacités. »

Gerald Aalbers, maire de Lloydminster

« Le village de villégiature de Cochin est heureux de pouvoir compter sur les investissements des gouvernements fédéral et provincial, qui lui permettront de concrétiser son projet de remise en état du brise-lames. Une fois terminé, le projet permettra de prolonger la durée de vie de cette importante infrastructure, qui est essentielle pour offrir des possibilités de loisirs à tous ceux qui vivent, travaillent et se divertissent dans la région, ainsi que pour les visiteurs. »

Harvey Walker, maire du village de villégiature de Cochin

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 20 133 458 $ dans ces projets. Le gouvernement de la Saskatchewan investit 21 986 742 $. Les communautés bénéficiaires fournissent 23 846 620 $.

investit 20 133 458 $ dans ces projets. Le gouvernement de la investit 21 986 742 $. Les communautés bénéficiaires fournissent 23 846 620 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui visent à améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, les infrastructures communautaires et la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 112 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 102 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 94 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

