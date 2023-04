Semaine de la relève syndicale 2023 - Un 6e camp de la relève pour la CSQ





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) souligne le début de la Semaine de la relève syndicale, qui s'échelonne du 17 au 21 avril 2023. Cette semaine sera aussi l'occasion de la tenue, du 19 au 21 avril, de la 6e édition du Camp de la relève syndicale, à Saint-Michel-des-Saints.

Un camp pour inspirer le mouvement

Plus de 85 militantes et militants, venus des quatre coins du Québec, en provenance de tous les horizons de la CSQ - réseau scolaire, enseignement supérieur, réseau de la santé, petite enfance et milieu communautaire, notamment -, seront réunis à l'Auberge du Lac Taureau pour prendre part à de nombreux ateliers, l'occasion pour eux de se familiariser avec la Centrale, de s'outiller et d'approfondir leur rôle de militant.

Si le mouvement syndical québécois est aussi dynamique, c'est qu'il peut compter sur une relève bien active. « À la CSQ, nous accordons une grande importance à bien accueillir et à préparer notre relève. C'est aussi à travers elle que se transmet l'héritage des militantes et militants du passé », d'indiquer Line Camerlain, vice-présidente de la Centrale.

Depuis 2017, la CSQ tient un camp de la relève syndicale, une initiative visant à répondre à des besoins de formation souvent exprimés par ses syndicats affiliés. Cette formule est pensée spécifiquement pour les nouvelles et nouveaux militants en responsabilité syndicale depuis trois ans et moins.

Des ateliers pour susciter l'engagement

Les nombreux ateliers, répartis sur les trois journées, visent à outiller davantage les participantes et participants dans leur travail de représentation, notamment quant au rôle de la personne déléguée syndicale, aux différents comités et réseaux comme leviers d'action, au rôle politique des membres d'un exécutif, à la prise de parole en public, aux principes de mobilisation, aux médias sociaux, à l'action collective, à la prise de parole des femmes et bien d'autres.

« Il y a vraiment quelque chose d'emballant dans l'engagement syndical parce qu'il nous donne la capacité d'agir pour changer les choses plutôt que de les subir. », termine Mme Camerlain.

Une semaine de la relève syndicale bien remplie

Le Camp s'inscrit au sein de la Semaine de la relève CSQ, qui se déroule du 17 au 21 avril 2023, autour de laquelle s'organisent plusieurs activités destinées aux nouveaux membres des fédérations et des syndicats affiliés à la Centrale.

Ainsi, aux quatre coins du Québec, cette semaine s'avère l'occasion privilégiée pour souligner, au sein des fédérations et syndicats de la CSQ, l'importance de la relève syndicale tout en reconnaissant la contribution de cette relève à notre mission.

« S'impliquer syndicalement, c'est entrer en relation avec les autres, d'une façon ou d'une autre. Or, le point de départ de l'action et de l'implication syndicales, c'est souvent une affaire d'expériences et de rencontres », d'ajouter Line Camerlain.

De retour en 2024

La Semaine de la relève syndicale de même que le Camp de la relève syndicale seront de retour en 2024. La Semaine se déroulera du 15 au 19 avril 2024, alors que la 7e édition du Camp de la relève aura lieu du 17 au 19 avril 2024, dans la région de Charlevoix.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

