Mois du sport et de l'activité physique dans VSP - En mai, on bouge !





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Tout le mois de mai, plusieurs activités gratuites seront organisées dans chaque quartier de l'arrondissement pour les citoyennes et citoyens de tous les âges. Zumba, patinage, badminton, aquaforme, cardio-boxe et plus encore!

L'objectif est de sensibiliser la population de l'arrondissement à l'importance de faire de l'exercice et de découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger tout en pratiquant des activités physiques en tous genres, en tous lieux, et qui correspondent aux différents besoins de la clientèle.

« Les organismes partenaires et l'Arrondissement vous offrent une programmation diversifiée qui vous donnera envie de bouger. Jeunes et moins jeunes, profitez-en pour vous amuser en famille ou entre amis, tout en intégrant de saines habitudes de vie. Je vous invite à demeurer actives et actifs, tant pour le plaisir que pour les bénéfices que ça procure », explique Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Retrouvez la programmation complète du mois de mai sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

18 avril 2023 à 10:43

