Le CRSH annonce le nom des finalistes du concours J'ai une histoire à raconter 2023

Prestations éblouissantes d'étudiantes et étudiants de tout le Canada au concours J'ai une histoire à raconter

OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada a annoncé aujourd'hui le nom des 25 finalistes du concours J'ai une histoire à raconter 2023 .

Ce concours annuel, qui en est à sa dixième édition, met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du pays au défi d'inspirer le public avec un récit - d'au plus 300 mots ou trois minutes - démontrant que les recherches financées par le CRSH peuvent avoir des effets positifs sur la vie des Canadiennes et des Canadiens.

Les 25 finalistes de cette année ont été choisis parmi près de 200 candidates et candidats. Elles et ils représentent des établissements d'enseignement postsecondaire des quatre coins du pays.

Leurs récits portent sur des sujets qui sont importants pour la population canadienne et dont les répercussions sont considérables. Il s'agit, entre autres, de la détermination des facteurs permettant de prédire la santé mentale des étudiantes et étudiants autistes qui font des études supérieures, de la séparation des couples dans les établissements de soins de longue durée, d'une meilleure compréhension de l'expérience que font des services de soutien les jeunes nouvellement arrivés au pays et de la navigation de l'information (de la désinformation) sur la santé.

Chaque finaliste reçoit 3 000 $ et pourrait être parmi les cinq personnes retenues dans le cadre de la grande finale et ainsi obtenir une somme supplémentaire de 1 000 $. Les présentations des finalistes seront jugées au cours d'une séance du Congrès des sciences humaines qui aura lieu le 29 mai 2023, à l'issue de laquelle les cinq grandes gagnantes et grands gagnants seront connus.

Les finalistes du concours J'ai une histoire à raconter 2023

Abdul Al-Shawwa , University of Calgary

, Clarissa Belleville , Université Concordia

, Université Concordia Nick Boettcher , University of Calgary

, Tamara Britton , Western University

, Bradley Crocker , Université McGill

, Université Jessica Davis , Carleton University

, Anne-Cécile Delaisse, University of British Columbia

Heather Dicks , Memorial University of Newfoundland

, Zyrene Estallo, Université du Nouveau-Brunswick

Noelle Gauthier , University of Calgary

, Diane Grant , Acadia University

, Felicity Hamer , Université Concordia

, Université Concordia Hannah Hunter , Queen's University

, Queen's University Linnea Kalchos , University of British Columbia

, Ashley Kyne , Simon Fraser University

, Étienne Lacelle, Université Concordia

Cameron McRae , Université McGill

, Université Pier- Ann Milliard , Memorial University of Newfoundland

, Daisy Pelletier , Université Laval

, Université Madison Robertson , Queen's University

, Queen's University Ittiphol Srirachanikorn, Université Concordia

Navya Vikraman Nair, University of Waterloo

Jennifer Williamson , University of Calgary

, Michalina Woznowski, Queen's University

Sophia Xiao , University of Alberta

On peut voir les présentations dans la galerie des finalistes 2023.

