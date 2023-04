Décès d'un apprenti électricien de l'entreprise Seney électrique inc. chez Ski Sutton inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un apprenti électricien de l'entreprise Seney électrique inc., chez Ski Sutton inc., le 30 septembre 2022.

Chronologie de l'accident

Au moment de l'accident, le travailleur et son collègue procédaient à des travaux de nature électrique dans un bâtiment situé au bas du télésiège no 5, à Ski Sutton. Une prise électrique de 600 volts devait être installée pour alimenter un canon à neige. Pendant que le travailleur commençait l'installation de l'interrupteur de sécurité de 600 volts à l'intérieur du bâtiment, son collègue était à l'extérieur pour s'occuper des travaux d'installation de la prise électrique.

Lorsque ce dernier est revenu à l'intérieur, le travailleur se trouvait alors à genoux devant les installations électriques et y effectuait des travaux. C'est à ce moment qu'il est entré en contact avec des pièces sous tension dans l'auget (composante du système électrique). Le travailleur a reçu une décharge électrique de 347 volts et est tombé au sol. Il a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur est entré en contact avec des pièces sous tension lors de travaux de raccordement d'une prise de 600 volts et a reçu une décharge électrique mortelle de 347 volts.

L'employeur responsable de l'établissement et l'employeur sous-traitant en électricité ne se sont pas assuré que les travaux électriques étaient effectués selon une méthode de contrôle des énergies.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné la suspension de tous travaux de nature électrique dans les installations de Ski Sutton inc. Elle a également interdit à l'entreprise Seney électrique inc. d'effectuer tous travaux de nature électrique sur des systèmes alimentés en électricité. Une méthode de travail sécuritaire visant la mise hors tension et le cadenassage des installations électriques ainsi que la formation de tous les travailleurs et travailleuses a été exigée. Les deux employeurs se sont conformés aux exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour éliminer le danger d'accident lors de travaux d'électricité, il faut notamment s'assurer :

que toutes les pièces accessibles sont mises hors tension;

qu'une méthode de contrôle des énergies est appliquée.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la Corporation des maîtres électriciens, à l'Association des constructeurs propriétaires en électricité et des électriciens d'entretien du Québec et à l'Association des stations de ski du Québec. Elle rappellera la nécessité de travailler hors tension et de s'assurer que les travaux de nature électrique sont effectués selon une méthode de contrôle des énergies, notamment lors de branchement d'appareillage électrique.

De plus, dans l'objectif de sensibiliser les futurs travailleurs, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation et au ministère de l'Enseignement supérieur, qui en assureront la diffusion dans les établissements offrant les programmes de formation en électricité.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004369.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3A1d3sk

