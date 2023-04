Parcs Canada dévoile un nouveau balado





ReTrouver, un nouveau balado réalisé par Parcs Canada, présentera à ses auditeurs une collection de récits des lieux historiques nationaux partout au pays.

GATINEAU, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Parcs Canada dévoile aujourd'hui sa plus récente réalisation, un nouveau balado captivant intitulé ReTrouver. Cette expérience audio innovatrice qui compte cinq épisodes initiaux, invite les auditeurs du Canada et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Grâce à l'expérience de baladodiffusion immersive de Parcs Canada, explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors bien précieux.

Chaque épisode comprend diverses discussions tenues avec des experts de partout au pays concernant les lieux et les récits qui donnent vie à l'histoire dans ces endroits précieux. Les auditeurs entameront un voyage d'importance historique nationale. Ils partiront d'un village sacré du peuple Haïda au parc Gwaii Haanas où la forêt pluviale croise le sauvage océan Pacifique; se rendront dans le nord de Terre-Neuve où reposent des ruines d'une colonie scandinave datant de l'ère viking; visiteront la ville de Dawson, le coeur de la ruée vers l'or du Klondike, où Parcs Canada est propriétaire d'un bâtiment ayant autrefois servi de maison de prostitution, soit un exemple unique d'une entreprise détenue et menée par des femmes dans la ville champignon; connaîtront l'histoire de Marie Marguerite Rose, première entrepreneuse de race noire connue au Canada, qui a survécu à l'esclavage pour ensuite trouver la liberté à la forteresse de Louisbourg; puis explorerons une île de quarantaine dans le Saint-Laurent où sont passés quatre millions d'immigrants en route vers de nouvelles vies en Amérique du Nord.

Les épisodes sont disponibles partout où les auditeurs accèdent habituellement à leurs balados, en plus d'être disponibles sur la chaîne YouTube et le site Web de Parcs Canada. Pour en savoir plus : https://parcs.canada.ca/retrouver.

« Parcs Canada est connu dans le monde entier comme un chef de file de la conservation, mais nous faisons bien plus que cela. En collaboration avec nos partenaires, nous commémorons les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné le pays que nous appelons maintenant le Canada. Grâce à notre nouveau balado de récits, intitulé ReTrouver, nous sommes heureux de fournir des occasions supplémentaires aux Canadiens et aux personnes du monde entier de découvrir certains lieux historiques nationaux dont Parcs Canada contribue à la protection et d'en apprendre davantage sur le patrimoine naturel et culturel diversifié du Canada. »

Parcs Canada protège un vaste réseau de lieux du patrimoine naturel et culturel, qui comprend 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national.





Les lieux historiques naturels reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée, y compris les récits, les cultures et les contributions de tous les peuples.





et offrent aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée, y compris les récits, les cultures et les contributions de tous les peuples. Parcs Canada s'est engagé à faire en sorte que les Canadiens aient l'occasion d'apprendre toute l'étendue de notre histoire commune, y compris les périodes difficiles qui font partie de notre passé. Les lieux administrés par Parcs Canada s'efforcent de fournir un aperçu complet et équilibré de l'histoire du Canada qui tient compte de différents points de vue.

