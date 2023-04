3 M$ à Juripop pour venir en aide aux victimes de harcèlement et de violence dans le milieu culturel





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, souligne l'octroi d'une aide financière supplémentaire de 3 M$ sur 3 ans à la Clinique juridique Juripop pour bonifier les activités de L'Aparté, une ressource permettant d'accompagner les artistes et les travailleuses et travailleurs de la culture en matière de harcèlement et de violence dans le milieu culturel.

La Clinique juridique Juripop est un organisme ayant pour mandat de fournir de l'information et de l'accompagnement juridiques et de donner accès à des services juridiques abordables. Son programme L'Aparté, créé en 2018 à la suite des répercussions du mouvement #MoiAussi sur le milieu de la culture, bonifie son offre grâce au soutien du gouvernement du Québec et peut dès maintenant représenter gratuitement les artistes et les travailleuses et travailleurs de la culture admissibles devant le Tribunal administratif du travail.

Citations

« Depuis plusieurs années, le milieu culturel a dénoncé le peu de ressources disponibles et les inégalités entourant l'accès aux recours judiciaires dans les situations de harcèlement psychologique ou de violence sexuelle. Sensible à ces réalités, notre gouvernement a pris la situation au sérieux et a agi afin d'offrir le soutien nécessaire au secteur culturel. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette aide financière visant à permettre à tous les artistes et les travailleuses et travailleurs du milieu culturel d'avoir accès à du soutien et à des outils afin de faire valoir leurs droits au travail dans un environnement sain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La violence, sous toutes ses formes, n'a absolument pas sa place dans notre société et notre gouvernement continue de mettre tout en oeuvre pour faciliter le parcours des personnes victimes, afin qu'elles puissent reprendre le contrôle de leur vie. Nous ne voulons plus que les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte. Elles doivent pouvoir se sentir soutenues, en confiance et en sécurité. L'initiative annoncée aujourd'hui y contribuera assurément. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général

Fait saillant

L'adoption le 3 juin 2022 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène (RLRQ, chapitre S-32.1) permet aux artistes et aux travailleuses et travailleurs de la culture salariés, ou travailleuses et travailleurs autonomes non couverts par une entente collective, d'avoir accès aux recours judiciaires en cas de harcèlement et de violence sexuelle dans leur milieu de travail.

Lien connexe

Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène

