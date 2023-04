Opération Gareautrain Canada collabore avec Google Maps pour créer une nouvelle alerte sur les passages à niveau





Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou grièvement blessés lors de collisions évitables entre des trains et des véhicules ou des piétons aux passages à niveau. Ces accidents tragiques sont dévastateurs pour les personnes impliquées, leurs amis et leurs familles, les employés des chemins de fer, les intervenants d'urgence et les communautés.

Aujourd'hui, Opération Gareautrain Canada a annoncé une collaboration avec Google Maps afin de créer une nouvelle fonction de sécurité visant à prévenir les conducteurs, les piétons et les cyclistes de l'emplacement des passages à niveau. Les Canadiens utilisant la version de Google Maps 5.57 ou ultérieure pour iOS et la version 10.68 ou ultérieure pour Android verront dorénavant une icône les prévenant de la présence des passages à niveau et les encourageant à s'approcher avec prudence. Cette fonction a été développée à l'aide des données sur les passages à niveau de l'Atlas du rail canadien, la carte interactive de l'Association des chemins de fer du Canada du réseau ferroviaire de plus de 41 000 kilomètres.

« De nombreux Canadiens utilisent Google Maps pour naviguer dans leurs communautés, et nous sommes très contents de collaborer avec Google sur cet important projet visant à sauver des vies, explique Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Nous espérons que quand les gens verront une alerte de passage à niveau sur Google Maps, ils seront mieux préparés à s'arrêter, à respecter tous les panneaux et signaux d'avertissement ferroviaires et à Regarder. Écouter. Vivre. avant de traverser. »

Opération Gareautrain demande aux firmes de technologie d'intégrer des alertes sur les passages à niveau à leurs applications de navigation depuis 2017. Plus tôt cette année, Opération Gareautrain a travaillé avec l'Association des chemins de fer du Canada pour valider l'emplacement de plus de 21 500 passages à niveau publics avec les chemins de fer membres de l'ACFC. Ces points de données sont la base des alertes de Google Maps sur les passages à niveau au Canada. Ce développement suit le lancement d'une fonction similaire conçue en collaboration avec la populaire appli de navigation Waze en 2020.

La sécurité est une responsabilité partagée, et Opération Gareautrain espère que d'autres firmes de technologie vont suivre l'exemple de Google et former des partenariats afin de dire #FINILesVoiesTragiques.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CPKC, le CN, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, en collaboration avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et avec des outils innovateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre. Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le site operationgareautrain.ca.

18 avril 2023 à 09:30

