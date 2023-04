Le leader de la technologie climatique nZero obtient un financement de série A de 16 millions de dollars dans le cadre d'un appel mondial en faveur de rapports plus précis sur le développement durable





?Plateforme de gestion et de comptabilisation du carbone en temps quasi réel Le tour de table de la plateforme est mené par Fifth Wall et une entreprise nationale américaine du secteur de l'énergie?

RENO, NV ET LUXEMBOURG, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- nZero , la principale plateforme de gestion et de comptabilisation du carbone en temps quasi réel, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A de 16 millions de dollars qui permettra à l'entreprise de se développer dans le cadre d'un appel mondial en faveur d'un suivi et d'un reporting meilleur et plus précis des données relatives à l'énergie, aux finances et aux émissions de gaz à effet de serre, dans les secteurs public et privé. Cet afflux de fonds intervient alors que de plus en plus d'organisations dans le monde s'efforcent d'utiliser les données pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs en matière de changement climatique. Le tour de table a été mené à la fois par Fifth Wall ? le plus grand gestionnaire d'actifs axé sur l'amélioration, la pérennisation et la décarbonisation du monde bâti - et par une entreprise nationale américaine du secteur de l'énergie. Parmi les autres investisseurs figurent Piedmont Capital Investments, Inc. et le partenaire limité Henry Kravis, fondateur et coprésident de KKR.

"Nous avons fait nos preuves en fournissant les meilleures données granulaires en temps quasi réel pour tous les types d'émissions, que les chefs d'entreprise et les responsables gouvernementaux peuvent utiliser pour la planification des opérations et des investissements, l'obtention de crédits d'impôt et l'évolution des normes d'établissement de rapports. Depuis notre création, nous avons rassemblé plus d'un milliard de points de données sur 12 000 bâtiments et 10 000 véhicules, tous suivis par nZero, et ce n'est que le début de notre trajectoire ascendante", a déclaré Adam Kramer , PDG de nZero. "Notre prochain chapitre nous permettra de nous développer en tant qu'autorité en matière de données et d'amener notre plateforme technologique à l'échelle, en approfondissant notre travail avec les entreprises Fortune 500, les municipalités, les agences gouvernementales et les ONG."

nZero est la seule solution de gestion du carbone 24/7 capable de synchroniser automatiquement, d'analyser et de gérer les émissions de carbone à travers les Scopes 1, 2 et 3 à un niveau granulaire, en associant finalement les données financières et d'émissions et les informations qui permettent un véritable changement de l'entreprise. Offrant un suivi continu 24/7, nZero capture les changements d'émissions heure par heure dans une plateforme facile à utiliser pour aider les clients à suivre, gérer et rendre compte de leurs objectifs de développement durable. Depuis le lancement de ses services en avril 2021, nZero a travaillé avec diverses entreprises, entités agricoles et gouvernementales dans le monde entier pour les aider à comprendre leur impact carbone réel et à développer les plans de réduction des émissions les plus efficaces financièrement et les plus durables.

"nZero bénéficie d'importants vents porteurs et, à son tour, d'une croissance sans précédent grâce à l'appel mondial en faveur de rapports ESG améliorés et plus précis. Son équipe, leader sur le marché, est en train d'établir la nouvelle norme industrielle pour la manière dont les données sur l'énergie, les finances et les émissions de gaz à effet de serre sont suivies et gérées dans les secteurs public et privé", a déclaré Jennifer Place , directrice de l'équipe d'investissement dans les technologies climatiques chez Fifth Wall. "Nous soutenons une startup qui utilise la technologie pour transformer la façon dont les entreprises et les gouvernements planifient et fixent des objectifs climatiques et ajustent leurs opérations en conséquence pour atteindre ces objectifs. La vérité grâce à de meilleures données est la raison fondamentale pour laquelle nous soutenons nZero".

Pour en savoir plus sur nZero, veuillez consulter le site https://nzero.com

À propos de nZero

nZero est une plateforme de gestion et de comptabilisation du carbone en temps quasi réel (NRT) qui fournit aux ONG, aux agences gouvernementales et aux organisations les données précises sur les émissions dont elles ont besoin pour atteindre le zéro net, communiquer leur histoire et prendre des décisions intelligentes qui bénéficient à la santé de la planète. Contrairement aux offres de gestion du carbone qui s'appuient sur des données de tiers et des moyennes opaques, nZero rassemble des données précises, directes et contextuelles dans une vue d'ensemble, ce qui permet aux organisations de repérer facilement les opportunités au sein de leurs opérations pour mettre en oeuvre des actions de réduction du carbone et de dépenser plus intelligemment en cours de route. Parmi les prix et reconnaissances décernés à nZero, citons le prix Existing Industry 2022 "Leader in Sustainability" de l'Economic Development Authority of Western Nevada (EDAWN), le prix Sustainability Product of the Year 2022 du Business Intelligence Group, une place sur la liste des meilleures inventions 2022 du TIME Magazine dans la catégorie "Sustainability", ainsi qu'une mention honorable sur la liste des idées qui changent le monde 2022 de Fast Company.

À propos de Fifth Wall

Fondé en 2016, Fifth Wall, un Certified B. Corp est le plus grand gestionnaire d'actifs axé sur l'amélioration, la pérennisation et la décarbonisation du monde bâti. Depuis 2016, Fifth Wall a levé le troisième plus grand capital de toutes les sociétés de capital-risque à l'échelle mondiale (2,9 milliards de dollars), selon les dépôts de formulaires D de la SEC. Avec environ 3,2 milliards de dollars d'engagements et de capitaux sous gestion, Fifth Wall est soutenu par un ensemble mondial de plus de 110 partenaires stratégiques provenant de plus de 15 pays, notamment BNP Paribas Real Estate, British Land, CBRE, Cushman & Wakefield, Hilton, Hines, Host Hotels & Resorts, Kimco Realty Corporation, Lennar, Lowe's Home Improvement, Marriott International, MetLife Investment Management, MGM Resorts, Related Companies, Starwood Capital, Toll Brothers, et d'autres encore. Ce consortium représente l'un des plus grands groupes de partenaires potentiels dans l'écosystème mondial du bâtiment, ce qui se traduit par des investissements transformationnels et une collaboration avec les entreprises du portefeuille en vue de réduire les émissions, d'améliorer l'efficacité et de maximiser les rendements. Fondée à Los Angeles et basée à New York, Fifth Wall possède également des bureaux à San Francisco, Londres et Singapour. Pour plus d'informations sur Fifth Wall, ses commanditaires et les entreprises de son portefeuille, consultez le site suivant

www.fifthwall.com .

18 avril 2023 à 09:05

