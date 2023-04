RONA ENCORE UNE FOIS RECONNUE POUR SON LEADERSHIP EN DÉVELOPPEMENT DURABLE





Le détaillant, qui exploite les enseignes Lowe's, RONA et Réno-Dépôt, figure pour la troisième année consécutive au palmarès des employeurs les plus écolos du Canada

BOUCHERVILLE, QC, le 18 avril 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, figure pour la troisième année consécutive au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada. Ce palmarès, publié dans le cadre du concours des 100 meilleurs employeurs du Canada (Canada's Top 100 Employers) organisé par Mediacorp, vise à reconnaître les employeurs qui font preuve de leadership en matière de développement durable et qui créent proactivement une culture de conscience environnementale au sein de leur organisation.

« Recevoir ce type de reconnaissance nous touche droit au coeur parce que ça confirme qu'on pose les bons gestes comme entreprise et qu'on a un impact positif dans la société », explique Mélanie Lussier, directrice, Communications externes et développement durable chez RONA inc. « Chaque année, on lance de nouveaux projets et on adopte de nouvelles mesures pour améliorer notre bilan environnemental. C'est important pour nous de continuer à améliorer nos façons de faire et de faire notre part pour protéger l'héritage naturel des prochaines générations. »

Les organisations figurant au palmarès des employeurs les plus écolos sont évaluées selon les quatre critères suivants :

les initiatives et programmes uniques développés pour veiller sur l'environnement;

l'issue positive des efforts déployés pour réduire leur propre empreinte environnementale;

le degré d'implication des employé(e)s dans ces programmes, et s'ils et elles ont des compétences uniques à contribuer; et

la mesure dans laquelle ces initiatives sont liées à l'identité publique de l'employeur et servent à attirer de nouveaux employés et clients.

Un succès d'équipe

Pour mener à bien ses nombreux projets, RONA compte sur la participation active et enthousiaste de ses employé(e)s qui ont à coeur de faire une différence. En 2022, l'entreprise a d'ailleurs lancé sa toute nouvelle Escouade ECO en magasins, formée d'employé(e)s animé(e)s par le désir de jouer un rôle actif dans l'atteinte des objectifs environnementaux de l'organisation. « Créer une culture de durabilité qui touche toutes les sphères de l'entreprise est très important pour nous chez RONA. C'est quelque chose qui résonne fort auprès de nos employé(e)s, mais aussi auprès de candidat(e)s potentiel(le)s et auprès de nos clients. On sent que c'est important pour les gens de s'associer à des entreprises responsables et de les encourager », ajoute Lussier.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 26 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

À propos de Mediacorp Canada Inc.

Fondé en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques sur l'emploi au Canada. L'éditeur, basé à Toronto, gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 1999. Le projet se décline en 18 concours médiatiques régionaux et spécialisés dont profitent des millions de Canadiens et Canadiennes chaque année grâce à divers magazines et journaux partenaires, notamment The Globe and Mail. La société Mediacorp gère également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada. Ce dernier propose des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, et plus de deux millions de personnes à la recherche d'un emploi l'utilisent chaque année.

SOURCE RONA inc.

18 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :