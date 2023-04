HOOKII lance un robot tondeuse écologique à tonte parallèle





Avec le robot tondeuse Neomow S intelligent, vous n'aurez à exécuter que deux passages par semaine pour obtenir une pelouse magnifique

SHENZHEN, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- HOOKII, une entreprise de technologie axée sur l'innovation et les produits, a annoncé aujourd'hui le lancement de Neomow S, le premier robot tondeuse de l'entreprise. Ce robot tondeuse à tonte parallèle est conçu pour proposer une solution de tonte écologique. Le produit a une batterie intégrée de 4 400 mAh et peut tondre jusqu'à 300 mètres carrés sur une seule charge.

Le robot tondeuse Neomow S comprend les caractéristiques suivantes :

Tonte parallèle permettant d'étendre la couverture de tonte aléatoire jusqu'à la doubler. Combiné avec les systèmes IMU et GPS intégrés, l'algorithme HOOKII fournit à la tondeuse la capacité de calculer avec précision le parcours de coupe lors de l'aménagement paysager de la pelouse, lui permettant de choisir automatiquement le meilleur modèle en divisant la pelouse en plusieurs zones et en effectuant des tâches de tonte en lignes droites parallèles.

La fonction de reprise de la tonte au point d'arrêt permet à Neomow S de réduire la surface de tonte répétée. Lorsque la puissance est faible, le robot tondeuse recommence automatiquement à se charger et, une fois la batterie complètement chargée, reprend la tonte de l'herbe au point d'arrêt.

La gestion de HOOKII APP permet aux utilisateurs de régler le mode et le planning de tonte selon leurs besoins. Grâce à la connexion Bluetooth, WIFI et 4G intégrée, les utilisateurs peuvent régler la direction de tonte, vérifier le temps de fonctionnement et l'état de puissance du Neomow S. Son mode de tonte croisée peut efficacement réduire les tontes manquées dans des terrains complexes, tels que dans des conditions de signal faible.

Le Neomow S, associé à des capteurs de détection de pluie et à l'imperméabilisation IPX5, protège la pelouse et est protégé contre les dommages en arrêtant de tondre les jours de pluie. Les capteurs à ultrasons ainsi que d'autres capteurs aident la tondeuse à éviter les obstacles de manière autonome. La tondeuse est en outre dotée d'autres fonctions, notamment une fonction d'antivol et la gestion multizone.

« Notre robot tondeuse Neomow S de première génération adopte la technologie de fusion multi-capteurs pour atteindre la tonte systématique et peut couvrir jusqu'à 300 mètres carrés sur une seule charge, améliorant ainsi l'efficacité de coupe. Produit pionnier dans l'industrie, il est vendu dans tous les canaux », a déclaré le PDG de HOOKII, Rocky Wong. Et d'ajouter : « Nous avons également réussi à contrôler les coûts de manière excellente, permettant aux utilisateurs d'acheter des produits de tonte parallèle au prix de produits de tonte aléatoire. De plus, notre robot tondeuse de nouvelle génération utilise la dernière technologie SLAM pour atteindre des limites virtuelles, proposer une tonte parallèle et permettre un évitement précis des obstacles. Il devrait être disponible au deuxième trimestre de cette année ».

Neomow S propose trois modèles : WIFI, WIFI+4G, WIFI+4G+Ultrasonic Sensor. Ces modèles sont disponibles sur le site de HOOKII, ainsi que Amazon et les boutiques hors ligne, avec des prix variant entre 899 ? et 1 149 ?.

Pour tout renseignement complémentaire sur le robot tondeuse Neomow S, consultez le site suivant :

https://eu.hookii.com/pages/neomow-s-robot-lawn-mowers

À propos de HOOKII

HOOKII est la marque de robot tondeuse d'Orca Innovation Technology Co., Ltd. Elle a été créée en février 2022. Les membres principaux de l'équipe sont issus des plus grandes entreprises de robotique et de drones au monde. Ils ont une expérience de la robotique avancée et offrent aux consommateurs une nouvelle génération de solutions robotiques professionnelles.

Site Web officiel : https://hookii.com/ , https://eu.hookii.com/ et https://de.hookii.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054245/Neomow_S_robotic_lawn_mower.jpg

18 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :