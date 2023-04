Taulia : la moitié des entreprises font face à des retards de paiement





La moitié (50 %) des entreprises interrogées sont confrontées à des retards de paiements de la part leurs clients, selon une enquête menée auprès de divers fournisseurs par Taulia, l'importante société de solutions de gestion de fonds de roulement. Il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis le lancement des enquêtes annuelles et d'une augmentation considérable par rapport aux 36 % des entreprises ayant dû faire face à des paiements tardifs l'an dernier.

L'enquête mondiale menée par Taulia auprès de divers fournisseurs existe depuis 2014. Cette année, elle a permis de récolter les opinions et idées de plus de 9 600 répondants dans le monde entier. Il en ressort que seules quatre entreprises sur dix (41 %) sont payées à temps par leurs clients.

L'enquête a révélé que plus de deux cinquièmes (42 %) des entreprises sondées prévoyaient une augmentation de leurs frais d'emprunt au cours de ces douze prochains mois, ce qui constitue une pression financière supplémentaire. Près d'un dixième (7 %) de ces entreprises anticipent une hausse de plus de 10 % de leurs coûts.

Dans le but de protéger leur besoin en fonds de roulement, de combler les écarts de trésorerie et de contribuer à la poursuite de la croissance de l'entreprise, trois cinquièmes (59 %) des répondants se sont déclarés intéressés par l'instauration de paiements anticipés, parfois contre tarifs préférentiels. Parmi les motifs principaux qui mèneraient à l'instauration de ce système figurent :

? La nécessité de combler les écarts de trésorerie (48 %)

? Les besoins en fonds de roulement (26 %)

? La prévisibilité de la perception/des paiements (24 %)

? La facilité d'utilisation (12 %)

? La réduction des délais moyens de recouvrement (9 %)

PDG de Taulia, Cedric Bru a déclaré : « Dans un contexte de forte inflation et de turbulences sur les marchés, les entreprises du monde entier sont confrontées à des difficultés financières. Cette année, l'augmentation prononcée des paiements tardifs est la dernière observation parmi diverses évolutions des comportements, ce qui suggère que les entreprises traversent une période financière compliquée. »

Dans des moments comme ceux-ci, les solutions de fonds de roulement sont plus importantes que jamais pour les entreprises qui cherchent à assurer leur avenir financier. Ces solutions ne leur permettent pas seulement d'accéder à des liquidités supplémentaires pour optimiser leurs flux de trésorerie, puisqu'elles leur donnent également la possibilité de continuer à fonctionner aisément. Au niveau macroéconomique, les solutions de fonds de roulement suscitent par ailleurs l'amélioration de la résilience et de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

À propos de l'enquête menée par Taulia auprès de divers fournisseurs

L'enquête annuelle menée par Taulia auprès de divers fournisseurs a enregistré la participation de plus de 9 600 répondants du monde entier, soit des fournisseurs allant de PME à de grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les cinq milliards USD.

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de technologies financières spécialisé dans les solutions de gestion de fonds de roulement. Le siège de la société se trouve à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs dettes, créances et inventaires. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises fait appel à la plateforme de Taulia pour choisir quand elles souhaitent payer et être payées. Taulia permet à ses clients d'exécuter leurs stratégies en matière de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs en les payant de manière anticipée, et de contribuer à établir des chaînes logistiques durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année. Certaines des plus grandes entreprises internationales font confiance à Taulia, dont Airbus, AstraZeneca et Nissan. Taulia fait partie de SAP depuis mars 2022. L'entreprise exerce ses activités à titre indépendant et sous sa propre marque au sein du groupe SAP.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.taulia.com.

