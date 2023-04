Publication de documents ressources inspirés de la résilience démontrée par les entreprises de la biotechnologie canadienne pendant la COVID-19





BioTalent Canada, partenaire national de la bioéconomie en matière de gestion des talents, annonce aujourd'hui la publication d'une série de documents ressources sur le thème Renforcer la résilience dans le milieu de travail, offerts dès maintenant aux employeurs de la bioéconomie.

Cette série de documents a été conçue dans le cadre du projet Aider les bioentreprises à renforcer leur résilience pour résister aux perturbations et assurer leur pérennité. Financé par le Centre des compétences futures, ce projet consistait à passer en revue les perturbations et les défis auxquels le secteur de la bioéconomie a été confronté pendant la pandémie de COVID-19.

Les documents cherchent à aider les employeurs à maximiser leurs processus de recrutement, d'accueil et d'intégration et de mobilisation des employés. Ultimement, ils visent à renforcer la résilience au sein des organisations et à promouvoir le leadership en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDÉAL) afin de favoriser la constitution d'un solide bassin de talents.

« Nous espérons que les organisations de la biotechnologie utiliseront ces outils pour renforcer leurs équipes, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. L'objectif ultime consiste à maximiser la diversité de talents aux antécédents différents et de créer des organisations plus résilientes qui disposent d'un solide bassin d'employés talentueux capables de mieux résister aux perturbations. »

Pendant la pandémie de COVID-19, certaines entreprises de la bioéconomie canadienne ont mieux réussi que de nombreuses autres industries, malgré des défis similaires. L'écart se situait en bonne partie dans la résilience organisationnelle.

Les résultats de l'étude de BioTalent Canada démontrent que les organisations ayant fait preuve de leadership en matière d'IDÉA ont mieux résisté aux perturbations de la COVID-19. La résilience organisationnelle se définit comme la capacité d'une organisation à anticiper les perturbations internes et externes et leurs répercussions, à les absorber, à y réagir et à s'y adapter.

Au cours d'entretiens, les employeurs de la bioéconomie ont suggéré trois caractéristiques principales d'une organisation résiliente :

Elle est agile, flexible et adaptable en ce qui concerne ses opérations et ses processus internes. Ses employés sont engagés envers le leadership, à la fois formellement et informellement. Elle favorise une culture d'autonomisation issue d'employés mobilisés qui sentent qu'on les écoute et qu'on tient de leurs besoins en périodes de changement.

Ce qui a constitué la base de ces trois caractéristiques était la conscience de faire preuve de leadership en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité.

« Nous sommes heureux de soutenir le projet de BioTalent Canada, qui met l'accent sur la pérennité des entreprises et la résilience dans la bioéconomie canadienne, a déclaré Pedro Barata, directeur général du Centre des Compétences futures. Les documents publiés aujourd'hui constituent une étape importante pour constituer une main-d'oeuvre agile et inclusive, capable de répondre à nos besoins actuels en biotechnologie et de gérer les changements au fur et à mesure qu'ils se présenteront. »

La diversité contribue à renforcer la résilience des organisations et offre des avantages tangibles. Cependant, les résultats de BioTalent Canada démontrent également qu'il reste des mesures à prendre pour renforcer la résilience des organisations au sein de la bioéconomie. En effet, les femmes ne représentent qu'un tiers (34 %) des travailleurs de la bioéconomie, tandis que les minorités visibles ne comptent que pour un quart (25 %) des travailleurs du secteur. D'autres groupes en quête d'équité sont moins représentés, et les travailleurs autochtones sont presque inexistants.

La constitution de lieux de travail plus résilients aide à atténuer les pénuries de talents et à perfectionner les connaissances de tous. Une organisation plus résiliente peut également contribuer à favoriser la pérennité et rendre les organisations et leurs employés plus aptes à surmonter les difficultés économiques.

Accès aux documents ressources

Les documents ressources Renforcer la résilience dans le milieu de travail ont été conçus dans le cadre du projet Aider les bioentreprises à renforcer leur résilience pour résister aux perturbations et assurer leur pérennité, financé par le Centre des compétences futures du gouvernement du Canada.

Robert Henderson demeure à votre disposition pour fournir de plus amples renseignements.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. Elle s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs comptant moins de 50 employés et détentrice des certifications Best WorkplacesMC for Mental Wellness, Best WorkplacesMC for Healthcare et Great Place to WorkMD pour 2022, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

À propos du Centre des Compétences futures

Le Centre des Compétences futures est un centre de recherche et de collaboration visionnaire qui se consacre à stimuler l'innovation dans le développement des compétences afin que tous au Canada soient préparés pour les emplois de l'avenir. Le Centre collabore avec des décideurs, des chercheurs, des praticiens, des employeurs, des syndicats et des établissements d'enseignement postsecondaire pour résoudre les défis urgents du marché du travail et veiller à ce que chacun puisse bénéficier de possibilités d'apprentissage tout au long de sa vie. Il est fondé par un consortium dont les membres sont l'Université métropolitaine de Toronto, Blueprint et le Conference Board du Canada et est financé par le Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à BioTalent.ca.

18 avril 2023 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :