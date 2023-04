La Commission de la fonction publique de Montréal dépose son rapport annuel 2022





72 requêtes. 36 plaintes recevables et, pour la première fois, 3 missions d'audit

MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - La présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM), madame Isabelle Chabot, CRHA, a déposé hier au conseil municipal son rapport d'activités pour l'année 2022. Il met notamment en valeur trois missions d'audit qui s'inscrivent dorénavant dans son nouveau rôle et l'importance pour les gestionnaires de faire évoluer leurs pratiques afin de répondre aux nouvelles attentes des employées et employés.

« La Commission a poursuivi la mise en place des actions prévues à son plan stratégique 2021- 2024, notamment par le développement d'activités de formation et la réalisation de différentes activités de communication visant à faire connaître davantage son rôle auprès des différentes parties prenantes. », souligne Isabelle Chabot, CRHA, dans le rapport.

3 audits en cours

Les 3 missions d'audit amorcées en 2022 par la CFPM portent sur :

le processus de dotation des cols bleus : test physique de préembauche et fonction de formatrice ou formateur;

les communications dans le cadre du processus de dotation de la Ville de Montréal;

ainsi que la rétention des employées et employés de la Ville de Montréal : l'impact des pratiques d'accueil et d'intégration sur la rétention des nouveaux employées et employés.

À la demande du conseil municipal, un nouvel audit est venu s'ajouter aux vérifications menées présentement par la CFPM. Il porte sur l'atteinte des cibles organisationnelles en matière d'embauche et de promotion à des postes de gestionnaires de personnes issues de la diversité à la Ville de Montréal.

72 requêtes. 36 plaintes recevables

Cette année, l'équipe de la Commission a reçu 72 requêtes, dont 36 plaintes recevables et 29 demandes d'information, avec un délai moyen de traitement de 58 jours ouvrables. Les plaintes déposées cette année ont été marquées par une augmentation de la complexité de leur traitement, ce qui se traduit par une montée du délai de traitement moyen qui se situait à 39 jours ouvrables en 2021. Sur les 36 plaintes reçues par la Commission, 25 ont été finalisées en 2022, mais 7 sont toujours en cours de traitement en 2023 et 4 ont fait l'objet d'un désistement. Au total, la CFPM a émis 4 recommandations qui ont été reçues positivement par les parties prenantes concernées.

Rapport sur la progression de carrière en contexte de diversité culturelle

Dans le cadre de son mandat d'émission de recommandations en dotation et en gestion de la main-d'oeuvre, rappelons que la Commission a rendu public, en avril 2022, un rapport sur la progression de carrière en contexte de diversité culturelle à la Ville de Montréal. Cette étude est le fruit d'une enrichissante consultation auprès des employées et employés de la Ville. Le rapport fait état de huit recommandations et rappelle qu'une saine gestion de la diversité doit se traduire par une transformation des politiques internes, de la culture, de la gouvernance jusqu'aux pratiques organisationnelles.

« Si la Ville de Montréal relève le défi de s'assurer que ses pratiques sont en adéquation avec les orientations en matière de diversité ainsi qu'avec les aspirations professionnelles de ses employées et employés, elle se trouvera dans une excellente posture pour répondre aux besoins de sa main-d'oeuvre tout en assurant la pérennité de son offre de services sur son territoire. », a rappelé Mme Isabelle Chabot.

À propos de la CFPM

La Commission de la fonction publique de Montréal a pour mission de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation et des autres politiques en matière de gestion de la main-d'oeuvre, en vigueur à la Ville de Montréal. Encadrée par la Charte de la Ville de Montréal, la Commission relève du conseil municipal et jouit d'une indépendance face à l'administration de la Ville et d'une neutralité dans ses prises de position. Découvrez le rapport sur la progression de carrière, le rapport annuel 2022 ainsi que tous les autres rapports sur le site Web de la Commission: www.cfp.montreal.ca

