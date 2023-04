Nouveau sondage La Lancée sur le sport, l'activité physique et le plein air chez les filles et les femmes - 53 % des répondantes de 17 à 25 ans se considèrent moins actives qu'à l'adolescence





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - À l'heure actuelle, malgré tous les efforts investis en promotion de la santé auprès des jeunes, beaucoup de chemin reste encore à parcourir afin d'encourager la participation et le leadership des filles et des femmes dans les secteurs du sport, de l'activité physique et du plein air à travers la province. C'est l'un des constats d'un récent sondage réalisé par Léger pour le compte de La Lancée. Initiée par le gouvernement du Québec, portée par Fillactive, Égale Action et M361, la mobilisation La Lancée veut créer un changement durable en matière de participation et de leadership, et vise l'avancement des filles et des femmes dans les secteurs du sport, de l'activité physique et du plein air.



Encourager les femmes et les filles à être actives

Selon le récent sondage Léger réalisé auprès de 660 répondantes âgées de 17 à 25 ans, plusieurs données préoccupantes montrent que la pratique de l'activité physique des adolescentes est faible, alors que 53 % des répondantes se considèrent moins actives présentement qu'à l'adolescence. En effet, la fréquence de pratique de l'activité physique tend à diminuer avec l'âge alors que 65 % des répondantes se disaient actives plusieurs fois par semaine à l'adolescence (14-16 ans) contre 60 % à l'âge de 17 à 19 ans et 43 %, à 20 ans et plus. Près du quart d'entre elles l'expliquent par le manque d'obligation à faire de l'activité physique, comme c'était le cas lorsqu'elles fréquentaient un établissement scolaire. Ainsi, une baisse importante de la pratique sportive et d'activité physique chez les filles et les femmes commence à se faire ressentir dès l'adolescence.

Pourtant, la preuve n'est plus à faire : en plus de procurer bien-être et plaisir, le sport, l'activité physique et le plein air apportent de nombreux bienfaits, tant sur le plan de la santé physique que mentale. À cet égard, 73 % des répondantes ont mentionné qu'elles désiraient être plus actives dans la prochaine année. Finalement, le sondage révèle également que la fréquence d'activité physique et le leadership sont fortement liés. En effet, lorsque les femmes accèdent à des postes de leadership, les athlètes féminines ont un avantage unique en raison de leur compétitivité, de leur détermination et d'une solide éthique du travail.

L'importance du leadership féminin

Même si elles ont toutes les compétences requises, les femmes occupant des postes de leadership sont toujours minoritaires, notamment dans les organismes de sport et de plein air. Au Québec, seulement 28 % des membres des conseils d'administration des organismes de sport, de plein air et de loisirs sont des femmes[1] et, selon le sondage Léger, presque l'intégralité des répondantes désirent que plus d'importance soit accordée au développement du leadership et de la participation des femmes en sport.

On sent qu'un vent de changement commence à souffler, mais les plafonds de verre sont encore difficiles à briser. Du travail reste à faire afin que les femmes prennent leur place et deviennent de véritables sources d'inspiration et des modèles encourageant les adolescentes à persévérer et à bouger.

«?Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de réunir toutes les forces des acteurs et actrices engagé·es pour continuer à paver la voie. Pour ce faire, nous souhaitons inviter l'ensemble des décideur·es et des personnes d'influence oeuvrant dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique à joindre notre mobilisation. Chaque fille et chaque femme mérite de s'épanouir pleinement au coeur de nos communautés, dans un environnement sain où elles pourront se développer et profiter des bienfaits d'être actives, sans entrave?», déclarent d'une même voix Frédéric Therrien, directeur général de M361, Julie Meloche, directrice générale de Fillactive et d'Égale Action.

Des acteurs et des actrices mobilisé·es pour une nouvelle normalité

Voilà maintenant près de trente ans que le gouvernement du Québec se préoccupe des faibles taux d'activité physique chez les jeunes filles ainsi que de la place des femmes dans le secteur du sport. Grâce aux efforts soutenus d'organisations comme Égale Action et Fillactive, des initiatives ont été mises en place sur le terrain et ont démontré leur efficacité, que ce soit sous la forme de projets-pilotes ou de projets de plus grande ampleur.

Maintenant en 2023, pour continuer à susciter l'intérêt des partenaires et des intervenant·es du milieu, mais également les mobiliser et les engager à l'égard de ces enjeux de société, L'Élan, le grand rassemblement de La Lancée, aura lieu le jeudi 20 avril prochain à la Maison du loisir et du sport de Montréal. Le but est de favoriser la mise en commun des échanges et des pratiques qui contribuent à l'avancement et à l'épanouissement des filles et des femmes dans les trois secteurs.

À propos de La Lancée

La Lancée est la mobilisation visant à favoriser la participation et le leadership des filles et des femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique au Québec. Cette initiative du gouvernement du Québec, mise en oeuvre par M361 en partenariat avec Fillactive et Égale Action, contribue à mobiliser, outiller et inspirer les intervenantes et intervenants, dirigeantes et dirigeants, décideures et décideurs ayant un impact ou agissant directement auprès de celles-ci. Espace fiable et pertinent de mise en commun, d'échanges et de pratiques, La Lancée regroupe des pistes d'actions, des témoignages, des outils et rassemble les différents acteurs et organismes afin de contribuer à l'avancement et à l'épanouissement des filles et des femmes dans nos trois secteurs d'activités.

______________________________ 1 Place des filles et des femmes dans les sports fédérés, les organismes voués à l'activité physique et au plein air, 2019 (Gouvernement du Québec), http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Portrait-statistique-filles-femmes-sports.pdf

