Les Compagnies Loblaw Limitée annonce des changements à sa haute direction, entrant en vigueur d'ici le premier trimestre de 2024





BRAMPTON, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - George Weston Limitée (« George Weston ») (TSX: WN) et Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX: L) ont annoncé conjointement aujourd'hui la nomination de M. Per Bank à titre de Président et chef de la direction de Loblaw. M. Bank se joindra officiellement à l'entreprise d'ici le premier trimestre de 2024. Cette nomination fait suite à une recherche de candidats potentiels à l'échelle mondiale entamée en août 2022 en prévision du remplacement de Robert Sawyer, Chef de l'exploitation, dont le départ à la retraite était déjà prévu pour la fin de 2023. Le passage de celui-ci chez Loblaw aura été marqué par deux années couronnées de succès, de par l'exécution d'une stratégie axée sur l'excellence en matière de vente au détail.

« Au cours des deux dernières années, nous avons consolidé les assises de notre entreprise. Nous pouvons compter sur une équipe de direction exceptionnelle, alors que nos 220 000 collègues continuent à être là pour nos clients jour après jour, » a déclaré Galen G. Weston. « En Per nous avons trouvé un dirigeant de renommée mondiale dans le secteur de la vente au détail, capable de continuer dans la même veine et de bâtir en s'appuyant sur nos forces et notre position de leadership. »

Sa carrière s'étalant sur plus de 30 ans, M. Bank possède une solide expertise de la vente au détail et de la chaîne d'approvisionnement. Il est le Chef de la direction sortant de Salling Group A/S, le plus important détaillant du Danemark, comptant 1700 supermarchés réunis sous diverses bannières présentes dans trois pays, ainsi que de solides programmes de commerce électronique, de fidélisation et de marques privées, et disposant de l'une des plus importantes mains-d'oeuvre du secteur privé danois.

Dès son entrée en fonction à titre de Président et chef de la direction, M. Bank sera responsable des activités courantes de Loblaw et se rapportera au Conseil d'administration de la société. Galen G. Weston demeurera Président du Conseil d'administration de Loblaw, ainsi que Président du Conseil d'administration et Chef de la direction de la société mère George Weston Limitée, où il jouera un rôle actif dans l'élaboration de la stratégie globale du groupe. Richard Dufresne continuera d'exercer les fonctions de Chef de la direction financière de Loblaw et de Président et chef de la direction financière de George Weston Limitée. Robert Sawyer continuera à agir à titre de Chef de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année, contribuant à la réalisation du plan 2023 de Loblaw tout en préparant une transition réussie en vue de l'arrivée de M. Bank.

« Robert, Richard et moi avons travaillé de concert avec notre équipe de direction pour améliorer les performances de Loblaw. Per est un dirigeant exceptionnel avec une impressionnante feuille de route jalonnée de succès relativement à l'excellence en matière de vente au détail et l'élaboration d'initiatives générant de la croissance, ce qui favorisera une transition harmonieuse pour nos équipes, » a jouté M. Weston. « Grâce à son parcours chez Salling, il comprend clairement ce que signifie diriger le plus important réseau de vente au détail du pays et la vaste équipe qui le sous-tend, ainsi qu'une entreprise familiale fondée il y a plus d'un siècle afin d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. »

« Loblaw est admirée dans le monde entier pour ses valeurs, son sens de l'innovation et sa forte capacité d'exécution qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, » a déclaré M. Bank. « Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à cette équipe performante et de bâtir pour l'avenir de concert avec mes futurs collègues, en poursuivant sur cette même lancée. »

Le mardi 18 avril 2023, à 8 h 30 (HAE), Loblaw tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion audio à l'intention des investisseurs pour discuter de l'annonce d'aujourd'hui. Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le (416) 764-8688 ou le 1-888-390-0546. L'enregistrement sera disponible environ deux heures après l'événement au (416) 764-8677 ou au 1-888-390-0541, code d'accès : 646963#. Pour accéder à la webdiffusion audio, veuillez consulter la section « Investisseurs » du site www.loblaw.ca. Il sera possible de s'y inscrire à l'avance.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placements immobiliers Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix possède, gère et développe des portefeuilles de propriétés de commerces et d'immeubles résidentiels de grande qualité partout au Canada.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMD et le Choix du PrésidentMD.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, y compris en ce qui concerne les changements de dirigeants annoncés et les actions de l'entreprise, qui reflètent les attentes actuelles de GWL et de Loblaw concernant des événements futurs. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de GWL et de Loblaw et qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats et les événements réels et ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs discutés dans les rapports de gestion et les notices annuelles respectifs de GWL et de Loblaw, ces documents étant disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. GWL et Loblaw ne s'engagent aucunement à mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois en vigueur ne l'exigent expressément. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et sont qualifiés par ces avertissements.

SOURCE George Weston Limitée

18 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :