MEDFAR conclut une ronde de série C de 30 M$ menée par Investissement Québec pour accélérer son expansion en Amérique du Nord et soutenir sa stratégie de fusions et acquisitions





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - MEDFAR Solutions Cliniques, fournisseur de la plateforme intégrée de soins MYLE, annonce un investissement de série C de 30 millions de dollars par Investissement Québec, via ses fonds propres. Ce fonds permettra d'alimenter les initiatives de fusions et d'acquisitions de MEDFAR afin de propulser sa mission de transformer les soins de santé à l'échelle mondiale.

«?Nous sommes ravis d'accueillir Investissement Québec dans la famille MEDFAR?», a déclaré Elias Farah, PDG de MEDFAR Solutions Cliniques. «?Investissement Québec a rapidement saisi l'importance de notre vision et se montre aussi enthousiaste que nous par la perspective de permettre la prestation de meilleurs soins pour chaque patient.?»

«?Investissement Québec est fortement engagé à soutenir le développement d'entreprises prometteuses comme MEDFAR. Les solutions technologiques novatrices que l'entreprise a développées ont des retombées importantes dans le secteur de la santé et permettent d'accroître l'efficacité et la productivité du milieu médical, en plus d'améliorer les services aux patients. Nous sommes fiers de renouveler notre appui à MEDFAR et d'être présents dans cette nouvelle phase pour propulser sa croissance ainsi que sa stratégie d'acquisition et de développement sur de nouveaux marchés à l'international.?», souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Cet investissement fait suite à une série de transactions et d'initiatives stratégiques récentes de MEDFAR Solutions Cliniques rendues possible grâce à deux investissements clés d'un montant total de plus de 30 millions de dollars par Partenaires Walter Capital. Au coeur des enjeux posés par la pandémie de COVID-19, la compagnie a étendu ses activités aux États-Unis et également acquis et intégré avec succès quatre entreprises canadiennes et américaines d'envergures. Dans la poursuite de son objectif d'assurer l'accès à des soins de meilleure qualité à des millions de patients, MEDFAR est reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien et la confiance inébranlable des Services financiers Innovation CIBC et de BDC Capital.

Depuis la création du premier logiciel en ligne de dossier médical électronique (DMÉ) au Québec avec sa plateforme intégrée de soins, MEDFAR n'a cessé de faire évoluer ses solutions pour réinventer la prestation des soins. En réunissant les médecins, les équipes soignantes et les patients sur une seule et même plateforme, MEDFAR offre un moyen interconnecté de gérer les soins et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. MEDFAR compte aujourd'hui plus de 300 employés répartis entre le Canada, les États-Unis, et à l'étranger, tous dévoués à sa mission de promouvoir l'excellence et l'efficacité de soins de santé dans le monde entier. Au Canada, MEDFAR est au service de plus de 15?000 professionnels de la santé qui dispensent des soins lors de 20 millions de rendez-vous patients chaque année en Amérique du Nord.

À PROPOS DE MEDFAR

Fondée en 2010, MEDFAR Solutions Cliniques permet de gérer les soins de manière intuitive et interconnectée grâce à sa plateforme en ligne rapide, fiable et sécurisée, MYLE. Ses solutions allègent les processus cliniques et permettent à 15 000 professionnels de la santé de fournir quotidiennement de meilleurs soins lors de plus de 20 millions de rendez-vous patients en Amérique du Nord. Nommée « Entreprise de l'année 2020 » par Anges Québec et « Coup de coeur du jury » du programme Fast50 de Deloitte, MEDFAR s'engage à transformer la qualité des soins à l'échelle mondiale. L'entreprise prévoit de soutenir 500,000 professionnels de la santé afin de fournir de meilleurs soins à 500 millions de patients sur 5 continents d'ici 2030.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE MEDFAR Solutions Cliniques

18 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :