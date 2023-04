/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Le ministre André Lamontagne rencontre l'ensemble des partenaires de la filière porcine/





QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentantes et les représentants des médias à une prise d'images ainsi qu'à une mêlée de presse à la suite d'une rencontre de l'ensemble des partenaires de la filière porcine.

Prise d'images de la rencontre

Date?: Heure?: Lieu : mardi 18 avril 2023

8 h 30

Québec (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Mêlée de presse

Date?: Heure : Lieu : mardi 18 avril 2023

9 h 30

Québec (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Source et information :

Jean-Bernard Marchand

Directeur des communications

Cabinet du ministre de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation

et ministre responsable de la région

du Centre-du-Québec

Cell. : 418 446-9785

[email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

18 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :