Encan des Printemps du MAC 2023 : 21 artistes locaux à découvrir





MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - L'encan des Printemps du MAC débute aujourd'hui. Venant compléter l'événement qui se tiendra le 28 avril prochain au New City Gas, cet encan au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain (MAC) mobilise cette année 21 artistes locaux, émergents ou établis. Il se déroule jusqu'au soir des Printemps du MAC, pour lequel il reste encore quelques billets! L'encan se terminera à minuit trente, dans la nuit du 28 au 29 avril. Le catalogue de l'encan est disponible dès maintenant.

Nouveauté instaurée lors de l'édition virtuelle de l'événement, la Fondation du MAC continuera à remettre le tiers de l'argent amassé lors de la vente des oeuvres aux artistes, pour les remercier de leur contribution et soutenir leur pratique artistique. « Ajouter une oeuvre à notre quotidien peut susciter l'inspiration et revêtir une portée symbolique en lien avec nos valeurs, nos centres d'intérêt, et notre engagement envers la culture. Les artistes ont été si généreux·euses que certaines oeuvres ont été créées spécialement pour cette édition », explique Erika Del Vecchio, commissaire et membre du comité des Printemps du MAC 2023.

« La Fondation est très fière de soutenir la relève artistique et de contribuer à l'essor de l'écosystème de l'art contemporain. L'encan des Printemps du MAC invite les amateurs d'art à se faire leur propre idée et à développer leur approche personnelle de ce qu'est l'art contemporain. L'encan présente l'art sous toutes ses formes », explique Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

L'encan permet de créer un lien entre les philanthropes et l'univers culturel contemporain canadien. « C'est une occasion de soutenir concrètement l'art contemporain et ses artistes. Une façon de permettre au grand public de côtoyer l'art et de se familiariser avec son milieu », indique Francis Guindon, coprésident du comité des Printemps du MAC 2023.

L'encan offre une sélection d'oeuvres qui souhaitent repousser les limites convenues des arts visuels. Il s'adresse à la fois à un public néophyte et averti. « Voilà aussi l'occasion parfaite pour commencer sa collection en achetant une première oeuvre qui alimentera ainsi l'intérêt pour l'art contemporain », ajoute Charles LeMay, également coprésident du comité.

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement tous les artistes qui ont fait don d'une oeuvre à l'encan 2023 : Maude Arsenault, Nabil Azab, Vinna Begin, Ophélie Bouchard, Shary Boyle, Craig Commanda, Maria Esthela, Chris Fusaro, Pascale Girardin, Léa Grantham, Maggy Hamel Metsos, Andrée-Jade Hélie, Mie Kim, Alexia Laferté Coutu, Sandy Lamb, Malcolm McCormick, Andrew Moncrief, Marion Paquette, Laurence Pilon, Sabrina Ratté, Corri-Lynn Tetz.

Voici quelques exemples d'oeuvres qui seront à l'encan.

Vitrine de papier

2021

Impression giclée photographique sur papier coton d'archive muséale

42 x 55"

Édition 1/5 + 2 EA

Encadrement blanc, vitre qualité muséale antireflet

Maude Arsenault est une artiste montréalaise dont le travail investit les thèmes de la représentation féminine, de l'espace privé, de la domesticité et de l'intimité dans le cadre d'une démarche photographique qui oscille entre compositions abstraites, autoportraits, paysages et images documentaires. Ses oeuvres ont été présentées à travers le monde, notamment à Projet Casa (2022), aux Rencontres de la photographie (2021) et au Fulcrum Press, à Los Angeles (2021). Arsenault est lauréate du grand prix international de photographie Hariban Award, au Japon (2020), de la bourse en arts visuels Y. L. Bombardier (2021) et de la bourse Bronfman (2023).

Chris Fusaro

model 3468

2023

Fibre de verre et biorésine avec revêtement en tissu

Recouvrement par Atelier 94B

23 x 25 x 38.5"

Les créations de Chris Fusaro défient les traditions dans lesquelles une approche fonctionnaliste prévaut généralement. Utilisant la fonction comme prémisse de la forme appliquée, sa vision utopique est motivée par des efforts de rationalisation de l'acte créatif par le biais d'objets fonctionnels qui sont à la fois vivants et raisonnés. L'utilisation de matériaux tels que le plastique et le métal est équilibrée entre leur héritage utilitaire et le potentiel de nouvelles abstractions. Les formes légères échappent à toute catégorisation directe et explorent les limites infinies de ce qu'un objet peut être. De leur état spéculatif à leur état incarné, les idées de Fusaro restent inspirées par les précédents sociaux, historiques et économiques qui ont donné naissance aux objets quotidiens qui nous entourent.

Sabrina Ratté

Radiances III

2018

Vidéo 4K, ratio 16:9, boucle de 2 min 07 s

Edition 2 / 5 + 1AP

Ce lot inclut un téléviseur Samsung Frame HD 4k de 43 pouces

https://vimeo.com/238454451

Une partie importante de la démarche artistique de Sabrina Ratté se concentre sur la recherche formelle et esthétique, ainsi que sur la question du médium, de son effet et de sa nature. Par la création de perspectives, de textures, de compositions, et par le choix des couleurs, la vidéo est pour elle une manière de peindre avec la lumière électronique et les pixels. Radiances III fait partie d'une série qui s'inscrit dans cette recherche formelle visant à créer un parallèle entre l'esthétique de l'image numérique et celle de la peinture traditionnelle. Une combinaison de diverses techniques a été utilisée, telles que l'animation 3D, la synthèse vidéo et des manipulations numériques, pour faire émerger des textures qui évoquent, sans les imiter, des couches de peinture, des coups de pinceau, des reliefs qui semblent vouloir sortir de l'écran. Ces peintures en mouvement suggèrent un état contemplatif où des paysages évoluent lentement dans le temps, libérant l'observateur d'un montage narratif et linéaire, tout en conservant l'aspect temporel de la vidéo. Ses oeuvres ont été présentées par plusieurs institutions dont le Centre Pompidou (Paris), Arsenal Contemporary Art (New York), le Laforet Museum (Tokyo), le Musée des beaux-arts de Montréal, le Centre PHI (Montréal), le Chronus Art Center (Shanghai) et le Museum of the Moving Image (New York).

Les Printemps du MAC

Créés en 2006, les Printemps du MAC rayonnent sous la gestion du Comité des Printemps du MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionné·e·s par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invité·e·s et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain. L'événement, qui vise à sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain ainsi qu'à l'importance du rôle du Musée d'art contemporain (MAC) dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international, contribue de façon directe à l'essor du Musée, puisque tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC.

La Fondation du MAC tient à remercier chaleureusement les coprésidents Francis Guindon (WANT Les Essentiels et Quartz Co.) et Charles LeMay (Productions J) ainsi que les membres du comité et les ambassadeur[-drice]s qui ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie pour faire de cet événement un succès. Elle tient aussi à souligner la participation de sa généreuse coprésidence d'honneur, Sophie Laframboise (Cossette) et Julien Dirand (CDPQ). La Fondation remercie également BLG de son soutien à titre de partenaire de l'encan, aisni que chacun·e des membres du Comité organisateur de l'événement:

Andy Barril (YHP Group), Alexe Corbeil-Courchesne (Blake, Cassels & Graydon LLP), Erika Del Vecchio (Arsenal art contemporain), Allison Forbes (Raisonnable), Francis Guindon (WANT Les Essentiels et Quartz Co.), Olivier Lapierre (consultant en communications, relations citoyennes et relations médias), Charles LeMay (Productions J), Catherine Martel (Alice & Smith et YHP Group), Emma Molson (Sotheby's Art Institute), Amélie Elizabeth Pelly (Association des radiologistes du Québec), Jessica Rosen (L'Oréal Paris), Marjorie Roux (MATINÉE STUDIO relations publiques), Stefanie Stergiotis (Vic Studios) et Maximiliano Tyrawskyj (Banque Nationale du Canada).

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes de la scène locale et internationale, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuel·le·s - pertinent·e·s et marquant·e·s - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

18 avril 2023 à 07:00

