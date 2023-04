Eaton façonne l'avenir de la mobilité avec des solutions d'électrification exposées au salon Auto Shanghai





Eaton, société de gestion intelligente de l'alimentation, a annoncé aujourd'hui que son activité eMobility va mettre en avant sa gamme de solutions pour véhicules électrifiés (EV), y compris de nouveaux composants de connexion électrique ainsi que sa technologie primée de protection de circuit Breaktortm, au salon Auto Shanghai du 18 au 27 avril 2023 à Shanghai, en Chine.

La technologie de protection de circuit Breaktor offre une protection rapide, sûre et fiable

La technologie de protection de circuit Breaktor est une solution de protection de circuit avancée pour véhicules électrifiés qui associe des fusibles, commutateurs pyrotechniques et contacteurs en un seul dispositif coordonné. À mesure que les niveaux de puissance EV augmentent, la technologie de protection des circuits Breaktor résout le problème croissant de la coordination entre les fusibles et les contacteurs et protège les systèmes de batterie et d'onduleur haute puissance.

En plus de Breaktor, Eaton propose des fusibles haute tension à action rapide dans de nombreuses voitures électrifiées dans le monde. À la fois Breaktor et les fusibles peuvent être intégrés dans des unités de distribution d'alimentation (PDU) et des unités de déconnexion de batterie (BDU) pour servir de solutions complètes de distribution d'alimentation et de protection pour les constructeurs de véhicules électrifiés.

Gamme de connexions électriques avec composants éprouvés Royal Power Solutions

La division Power Connections d'Eaton possède un portefeuille de solutions de bornes et de connecteurs qui offrent aux clients mondiaux des technologies différenciées dans un certain nombre de catégories, notamment des bornes de batterie estampées ; cosses annulaires ; bornes de boîte de verrouillage haute puissance ; connecteurs ; barres omnibus ; et services d'assistance. Power Connections est une division de l'activité eMobility d'Eaton, et ses produits ont été conçus et développés par Royal Power Solutions, un leader des composants d'alimentation et de distribution de signaux de haute précision et des solutions innovantes pour véhicules électriques qu'Eaton a acquis en 2022.

Gamme ePowertrain conçue pour optimiser les systèmes d'entraînement

La division ePowertrain d'Eaton se concentre sur les produits de ses gammes de transmissions, de réducteurs et de différentiels pour EV.

« L'expansion continue d'Eaton en Asie-Pacifique est une étape importante dans le développement de notre activité eMobility et l'offre de transmissions et réducteurs EV de pointe à nos clients dans toute la région », déclare Mark Kramer, directeur de la division ePowertrain et de l'activité eMobility d'Eaton. « Ces composants innovants aident les clients d'Eaton à proposer des véhicules électrifiés avec une efficacité accrue sur l'un des plus grands marchés du monde. »

La gamme de transmissions multivitesses d'Eaton comprend des transmissions électrifiées pour véhicules utilitaires à 2, 4 et 6 vitesses. Les transmissions EV d'Eaton sont basées sur des architectures d'arbre intermédiaire éprouvées, robustes et efficaces, typiques des transmissions manuelles automatisées (AMT), et le changement de rapport est synchronisé sans embrayage à l'aide d'un moteur de traction.

Tirant parti de son expertise dans la production de transmissions et de réducteurs pour véhicules de tourisme et utilitaires, le groupe de véhicules d'Eaton est un leader mondial dans la conception, le développement et la fourniture de réducteurs pour EV. Qu'il s'agisse d'un projet d'industrialisation à grande échelle ou d'une application de marché de niche, Eaton s'associe à des clients dans le cadre de programmes de développement conjoints ou agit en tant que fournisseur de services unique de composants ou de systèmes de réducteurs pour EV. L'expertise d'Eaton en matière de conception et de fabrication lui permet d'optimiser les solutions d'un point de vue technique, commercial et de production, réduisant ainsi le risque de conception multi-itérations et permettant des temps de développement raccourcis.

Alors que le marché des véhicules de tourisme passe de plus en plus aux EV, Eaton possède l'expertise nécessaire pour fournir les solutions dont les constructeurs ont besoin. Eaton propose une large gamme de différentiels spécialisés pour EV avec des performances comparables aux différentiels conçus pour les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels.

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement pour les personnes du monde entier. Eaton est guidé par son engagement à faire des affaires de manière appropriée, à opérer de façon durable et à aider ses clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiales de l'électrification et de la numérisation, Eaton accélère la transition de la planète vers les énergies renouvelables, aide à résoudre les défis mondiaux les plus urgents en matière de gestion de l'énergie et fait ce qu'il y a de mieux pour ses parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton célèbre son 100e anniversaire de cotation boursière à la Bourse de New York. Nous avons enregistré des revenus de 20,8 milliards de dollars en 2022 et desservons des clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

18 avril 2023 à 06:35

