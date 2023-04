Amrop UK promeut Lucie Shaw, consultante en recherche de cadres dans le secteur de la consommation et de la vente au détail, au rang d'associée en capital et d'associée directrice





Ce cabinet international de recherche de cadres tirera parti de l'expertise unique de Lucie Shaw sur le marché britannique en pleine croissance

LONDRES, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lucie Shaw, consultante en recherche de cadres ayant de nombreuses années d'expérience dans le conseil en leadership, a été nommée associée directrice d'Amrop UK, rejoignant ainsi les trois associés directeurs fondateurs dans l'actionnariat de la société, alors que la filiale britannique poursuit son impressionnante trajectoire de croissance. Basé à Londres, ce dirigeant, qui codirige la division Global Consumer & Retail Practice d'Amrop, travaille avec un large éventail de clients nationaux et internationaux dans les secteurs des produits de grande consommation, de la vente au détail, des services aux consommateurs, des voyages, des loisirs et de l'hôtellerie.

Lucie, diplômée d'Oxford, a déclaré :

« C'est un privilège de retrouver Amrop et de faire partie d'une équipe centrée sur le client, qui privilégie les solutions de qualité au sein de nos équipes sectorielles et de produits. Je suis honorée de devenir associée au sein de la filiale britannique et j'ai hâte de jouer un rôle essentiel dans la croissance et l'évolution de l'entreprise. »

Adam Saunders, directeur général d'Amrop UK, a commenté la promotion de Lucie :

« Lucie s'est forgé une solide réputation tout au long de sa carrière en menant à bien des projets de recherche de cadres et de conseil en gestion des talents de premier plan, et elle est connue pour son souci de la qualité. Nous avons la chance de l'avoir à nos côtés et nous sommes impatients de voir comment elle façonnera l'avenir de nos nombreux clients du secteur de la consommation. »

À propos d'Amrop

Amrop est un cabinet international de conseil en leadership, qui propose des services en matière de recrutement de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles au monde sur l'identification et le recrutement de leaders pour l'avenir, capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés à travers le monde. Fondée en 1977, Amrop est présente en Asie, dans la région EMEA et sur le continent américain.

Contact pour Amrop UK

Nicola James, activités au Royaume-Uni

Amrop UK

Londres, Royaume-Uni

[email protected]

+44 20 3968 7755

www.amrop.co.uk

18 avril 2023 à 05:48

