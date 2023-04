Horizon Therapeutics plc et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) Solve annoncent le lancement du troisième prix annuel Horizon pour encourager le développement de solutions durables dans la recherche et les soins au service de la communauté des maladies rares





DUBLIN, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Horizon Therapeutics plc (Nasdaq : HZNP) a annoncé le lancement du troisième défi mondial annuel de l'innovation : le prix Horizon, organisé par MIT Solve.

Chaque année, le prix Horizon challenge les entrepreneurs et les chercheurs du monde entier dans l'objectif de réfléchir de manière créative pour résoudre un problème impactant dans les maladies rares. Le gagnant recevra un financement de 150 000 $.

Près de 85 % du financement de la recherche biomédicale est gaspillé en raison de son inefficacité. On estime qu'il est possible de réduire ce gaspillage et les redondances, tout en augmentant l'impact des investissements dans la recherche et le développement.1

La question de cette année, « Comment pouvons-nous réduire l'impact environnemental dans le secteur des soins de santé pour les maladies rares et alléger le fardeau qui pèse sur les familles de patients atteints de maladies rares ? » vise à développer une grande variété de solutions technologiques pouvant répondre aux besoins dans les domaines, tels que :

Améliorer le parcours de diagnostic des patients atteints de maladies rares (réduction du temps, des coûts, etc.) ;

Améliorer l'efficacité des essais cliniques et de la recherche ;

Réduire les produits à usage unique, les plastiques inutiles et les déchets médicaux/dangereux dans l'ensemble des étapes de recherche et de fabrication ;

Créer ou promouvoir des emballages alternatifs qui peuvent être réutilisables, recyclables ou biodégradables sans compromettre la stérilité ou la sécurité ;

Optimiser le transport des fournitures et des traitements en remédiant aux inefficacités de l'expédition, en assurant l'entreposage frigorifique et la livraison de fin de parcours.

Cliquez ici pour en savoir plus, et déposez votre candidature avant le 23 juin 2023.

« Cette année, le prix Horizon met les chercheurs au défi de présenter des idées susceptibles de réduire l'inefficacité de la recherche tout en abordant les problèmes auxquels sont confrontés les patients atteints de maladies rares et leurs soignants », a déclaré Tim Walbert, Président et Directeur Général d'Horizon. « Nous nous sommes inspirés des précédents lauréats et nous avons hâte de découvrir les idées que les participants présenteront cette année. »

Le Prix Horizon 2022 portait sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares. Le lauréat, EB Research Partnership, a proposé une solution de connectivité en temps réel pour les patients souffrant d'une rare maladie de la peau : l'épidermolyse bulleuse (EB). Cette solution a servi de modèle de plateforme complète et centralisée pour la communauté des maladies rares.

« Le financement que nous avons reçu du prix Horizon en 2022 nous a donné une excellente base pour faire progresser une plateforme centralisée pour les patients atteints d'EB et leurs soignants », précise Michael Hund, d'EB Research Partnership. « La création d'une plateforme numérique complète pour les patients vivant avec une EB a été une étape importante pour améliorer leur qualité de vie et permettre une collaboration en temps réel entre les patients, les familles et les fournisseurs de soins de santé qui peuvent participer à la gestion du traitement. »

1. Uegaki, K., et Billiones, R. (2022). Preventing Biomedical Research Waste, European Medical Writers Association, 31(1), 20?25.

18 avril 2023

