Xinhua Silk Road : Les produits de café raffinés insufflent de la vitalité à Pu'er, capitale chinoise du café





PÉKIN, 18 avril 2023 /PRNewswire/ --La ville de Pu'er, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, est située dans la ceinture d'or de la culture du café, près du tropique du Cancer, et bénéficie d'une vaste zone chaude, de précipitations abondantes et d'un environnement écologique approprié. Elle est connue pour être la capitale chinoise du café.

Selon les statistiques, la superficie de plantation de café dans la ville atteint actuellement 679 000 mu (environ 45 266 hectares), ce qui fait de la ville l'une des principales zones de production de café avec le meilleur rendement et la meilleure qualité de Chine, ainsi qu'un centre de distribution principal pour le commerce du café.

Dans le village de Nandaohe, dans le district de Simao, Liao Xiugui et sa famille exploitent ensemble une plantation de café. Les agriculteurs espèrent s'enrichir grâce à la culture du café à grande échelle. Grâce à l'apprentissage de techniques de culture et de gestion avancées, les agriculteurs augmentent progressivement la production de café et proposent des produits de café plus raffinés et plus exquis, a déclaré Liao Xiugui.

Deng Jialu, directeur général de Yunnan Simao Beigui Coffee Co. Ltd, étudie un moyen innovant d'intégrer pleinement le café et le tourisme dans la ville.

« Grâce à la construction de la plantation de café, les visiteurs peuvent non seulement découvrir la culture du café sur le terrain, mais aussi préparer une tasse de leur propre café et découvrir l'évolution du café du Yunna », a expliqué M. Deng.

Stimulées par la consommation du marché, les normes internationales et les politiques de soutien, 11 entreprises de café d'une taille supérieure à la norme ont été créées dans la ville au cours des dernières années. Les grains de café produits dans la plantation de café Tianyu, dans le comté de Menglian, ont été sélectionnés par Starbucks et ont rencontré un bon accueil sur le marché.

En septembre 2020, le café de Pu'er a été inscrit dans le premier bloc de l'accord entre la Chine et l'UE sur les indications géographiques, ce qui a permis une reconnaissance mutuelle des produits d'indication géographique entre la Chine et l'Europe et la promotion du café de Pu'er sur le marché de l'UE.

En janvier 2023, l'administration chinoise de la normalisation a annoncé que le café de Pu'er avait été approuvé en tant que norme nationale et que sa version anglaise avait été approuvée, ce qui permettra d'améliorer considérablement la qualité du café et de promouvoir les produits de café sur le marché international.

Suite à l'ouverture de la ligne ferroviaire entre la Chine et le Laos et l'achèvement du parc industriel de traitement du café dans la ville, Pu'er est susceptible de devenir la première étape de la Chine pour le traitement du café importé des pays d'Asie du Sud-Est.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/333661.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055271/1.jpg

18 avril 2023 à 03:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :