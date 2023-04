UNE ÉPIDÉMIE LIÉE AU MODE DE VIE : MALADIE DE LA SURFACE OCULAIRE





BOSTON, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), un leader mondial de la recherche et de l'éducation en matière de santé oculaire, a annoncé son prochain atelier mondial, intitulé « Une épidémie liée au mode de vie : Maladie de la surface oculaire », qui sera publié ce trimestre dans la revue The Ocular Surface.

L'Organisation mondiale de la santé indique que les troubles oculaires sont de plus en plus liés à nos modes de vie.1 « Le mode de vie définit la manière dont une personne vit. Notre mode de vie peut avoir un impact sur notre environnement, mais aussi sur notre santé », explique le Dr Jennifer Craig, professeure au département d'ophtalmologie et responsable du laboratoire de la surface oculaire à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

« Ce nouveau rapport de la TFOS met l'accent sur les impacts directs et indirects des choix et défis quotidiens en matière de mode de vie sur la santé de la surface oculaire, qu'il s'agisse du temps passé devant les écrans, de nos soins cosmétiques, de notre alimentation ou de notre lieu de vie », a déclaré Amy Gallant Sullivan, directrice exécutive de la TFOS. « Notre mission, en tant que société scientifique de renommée internationale, est de faire progresser notre compréhension et d'éduquer le public et les professionnels sur l'impact de nos choix sur nos yeux, notre vision et notre qualité de vie », a commenté le Dr Monica Alves, professeure au département d'ophtalmologie de l'université de Campinas, au Brésil.

« L'étude des maladies de la surface oculaire a évolué de façon spectaculaire au cours des dernières années, et la TFOS a joué un rôle déterminant dans cette évolution, a ajouté le Dr Jennifer Craig. Les rapports de la TFOS jouent un rôle essentiel dans la consolidation et la traduction de la science et de la littérature publiées, tout en encourageant la recherche future en identifiant les lacunes et les besoins à combler. »

« Ce rapport de l'atelier de la TFOS sur le mode de vie a impliqué 158 experts de 38 pays à travers le monde, a nécessité près de trois ans de travail, et s'est engagé dans une approche basée sur des preuves et un processus de communication ouverte, de dialogue et de transparence, afin de parvenir à un consensus concernant les modes de vie et les maladies de la surface oculaire », a conclu David A. Sullivan, fondateur de la TFOS.

Fondée en 2000, la Tear Film & Ocular Surface Society est un leader mondial de l'éducation à la santé oculaire, dont le siège se trouve à Boston, aux États-Unis. Fondation à but non lucratif de type 501(c)3, TFOS se consacre à l'avancement de la recherche, de l'alphabétisation et des aspects éducatifs du domaine scientifique de la surface de l'oeil. Pour plus d'informations sur la TFOS et le rapport, consultez le site : https://www.tearfilm.org/ .

Note aux rédacteurs : L' atelier de la TFOS sur le mode de vie a été soutenu par des dons sans restriction à la TFOS de la part des sociétés Alcon , Allergan an AbbVie Company , Bausch + Lomb , Bruder Healthcare , CooperVision , CSL Seqirus , Dompé , ESSIRI Labs , ESW-Vision , Eye Drop Shop , I-MED Pharma , KALA Pharmaceuticals , Laboratoires Théa , Santen , Novartis , Shenyang Sinqi Pharmaceutical , Sun Pharmaceutical Industries , Tarsus Pharmaceuticals , Trukera Medical et URSAPHARM .

1. Rapport mondial sur la vision (2019) consulté sur https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision

