À l'occasion de la sixième édition de la CIIE, toute une série d'événements promotionnels mondiaux sont organisés pour mobiliser davantage de partenaires





Depuis le lancement de l'exposition en 2018, la superficie dédiée aux expositions commerciales est passée de 270 000 mètres carrés à 366 000 mètres carrés. Les exposants des cinq dernières éditions ont lancé environ 2 000 nouveaux produits, technologies et services et ont conclu des projets d'accords d'une valeur dépassant les 340 milliards USD.

Depuis cinq ans, la CIIE est un pôle d'attraction pour les entreprises du monde entier. Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a par exemple participé pendant cinq années consécutives à la CIIE, présentant à chaque fois ses nouveaux modèles à l'exposition. Selon Hubertus Troska, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, Région Grande Chine, la CIIE constitue une plateforme précieuse pour la promotion des échanges internationaux ainsi qu'une source d'opportunités de développement.

Partie importante de chaque édition annuelle de la CIIE, le Forum économique international de Hongqiao (Hongqiao International Economic Forum) joue également un rôle vital dans la promotion d'un développement mondial plus ouvert et équitable. Le cinquième Forum de Hongqiao s'est concentré sur la mise en place de règles économiques et commerciales internationales de référence, et a vu les participants discuter de sujets tels que la construction de zones pilotes de libre-échange, la coopération commerciale numérique entre la Chine et Singapour, l'ouverture du secteur des services, la construction d'infrastructures numériques et les flux de données transfrontaliers.

La sixième édition de la CIIE se tiendra en présentiel à Shanghai du 5 au 10 novembre prochains. De nombreux PDG de géants de l'industrie ont confirmé qu'ils assisteraient en personne à la 6e exposition. Par ailleurs, la « country exhibition » fera également son retour en présentiel cette année.

À l'occasion de la sixième CIIE, le Bureau de la CIIE a choisi de lancer cette année une série d'événements promotionnels mondiaux. De nombreuses entreprises et agences se sont familiarisées avec l'exposition grâce aux événements promotionnels et se sont inscrites pour y participer.

Les événements promotionnels organisés à Hong Kong, Macao et en Amérique latine en mars et avril ont été de francs succès. Plusieurs entreprises et organisations se sont inscrites auprès du Bureau de la CIIE lors de ces événements et se réjouissent à l'avance des opportunités de marché qu'elles vont pouvoir saisir grâce à la sixième CIIE. D'autres activités promotionnelles vont être organisées en Europe, en Asie du Sud-Est au cours des prochains mois.

Avec autant de personnes souhaitant assister à l'exposition, l'espace s'épuise rapidement. Alors faites le bon choix et sécurisez votre stand à la sixième CIIE avant qu'il ne soit trop tard !

