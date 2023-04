Guidewire nomme Michael Howe au poste de responsable des produits





Guidewire (NYSE : GWRE) est heureux d'annoncer la nomination de Michael Howe au poste de Chief Product Officer, relevant du PDG, Mike Rosenbaum. À ce nouveau poste, Howe dirigera la stratégie, la gestion et le marketing des produits et la plateforme des partenaires Guidewire. Son organisation accélérera la feuille de route d'innovation applicative de Guidewire grâce à l'analyse, à l'apprentissage automatique et aux capacités d'intelligence artificielle génératrices dont les clients de Guidewire auront besoin pour équilibrer efficacement l'innovation et l'excellence opérationnelle.

Howe est un cadre supérieur accompli avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du logiciel d'entreprise, avec de nombreuses années axées sur le secteur de l'assurance. En tant que responsable des produits chez Applied Systems, Howe a dirigé toutes les fonctions liées aux produits et a supervisé une vaste expansion du portefeuille de produits d'Applied, renforçant les produits phares, lançant de nouveaux produits et stimulant la croissance dans de nouveaux segments de marché sur l'ensemble du canal des agents et des courtiers d'assurance. Avant Applied, Howe a occupé des postes de direction dans des sociétés de logiciels d'entreprise adossées à des fonds publics et privés.

« Je suis ravi d'accueillir Michael Howe dans l'équipe de direction de Guidewire. Son expérience approfondie en matière de logiciels d'entreprise et sa connaissance du domaine de l'assurance nous aideront à affiner notre stratégie de produits et notre rapidité d'innovation », déclare Mike Rosenbaum, PDG de Guidewire. « Il n'y a jamais eu de moment aussi prometteur pour l'innovation axée sur la technologie dans le secteur de l'assurance et l'expérience et le leadership de Michael accéléreront notre capacité à favoriser la transformation à l'échelle sectorielle. »

« Guidewire définit l'avenir de l'innovation pour le secteur de l'IARD, et intégrer l'entreprise en tant que Chief Product Officer est donc une opportunité passionnante et une décision évidente », déclare Howe. « Je me réjouis à la perspective de travailler avec nos clients, nos partenaires et toute l'équipe de Guidewire pour réaliser une orientation stratégique des produits qui tire parti des technologies existantes et émergentes au sein de notre plateforme, de nos applications et de notre contenu pour positionner nos clients sur une croissance continue. »

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme qui reçoit la confiance des assureurs IARD pour engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, les fonctions de base, l'analyse et l'apprentissage automatique pour fournir notre plateforme en tant que service cloud. Plus de 500 assureurs dans 38 pays, des entreprises naissantes aux sociétés les plus grandes et sophistiquées au monde, exécutent Guidewire. En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons sans relâche pour permettre leur succès. Nous sommes fiers de notre parcours de mise en oeuvre inégalé, avec plus de 1 000 projets réussis, soutenus par la plus grande équipe de R&D et le plus vaste écosystème de partenaires du secteur. Notre marché offre des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

