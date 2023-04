Armis annonce un dynamisme commercial soutenu dans les soins de santé





HIMSS ? Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, annonce aujourd'hui une dynamique significative dans le secteur de la santé, portée par les entreprises de soins de santé et de sciences de la vie qui ont choisi la plateforme Armis pour identifier et sécuriser leurs dispositifs médicaux. Armis est devenu un partenaire essentiel des organisations mondiales de soins de santé et de sciences de la vie pour aider à identifier l'ensemble du paysage numérique IoMT, OT, IoT et les ressources informatiques essentielles à la prestation de soins connectés.

Armis soutient les organisations de santé et de sciences de la vie du monde entier, dont 5 des 8 plus grandes entreprises de soins de santé par capitalisation boursière et des organisations de premier plan, telles que Takeda Pharmaceuticals, Burke Rehabilitation Hospital, Mater Misericordiae University Hospital, Nuvance Health, Main Line Health, Corewell, Advent Health et l'Institut Curie. Au cours de la dernière année, Armis a continué de développer ses partenariats avec de nouveaux clients dans le secteur de la santé, entraînant ainsi une croissance moyenne de 115 % de la clientèle en glissement annuel. Armis a récemment été reconnu dans les classements Inc. 5000 Regionals: Pacific et Deloitte Fast 500 pour sa trajectoire rapide et sa croissance soutenue des revenus.

« Notre travail dans le secteur de la santé est d'une importance cruciale », déclare Yevgeny Dibrov, PDG et cofondateur d'Armis. « La protection des actifs médicaux et des environnements de soins aux patients en fonction de l'évolution des menaces est essentielle pour permettre aux organismes de prestation de soins de santé d'évoluer sans perturbation afin que ces fournisseurs essentiels puissent se concentrer sur les soins aux patients. C'est cette convergence des systèmes cyberphysiques et l'impact que nous avons sur la société dans son ensemble qui nous pousse à continuer à aller toujours plus loin pour soutenir ce secteur critique. »

Hausse des menaces ciblant les organisations de soins de santé

Selon les données exclusives de l'Armis Asset Intelligence and Security Platform recueillies entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, les organisations du secteur de la santé ont connu une augmentation de 31 % de l'activité des menaces par rapport aux trois mois précédents.

Selon l'Armis State of Cyberwarfare and Trends Report: 2022-2023, 72 % des répondants responsables des TI dans les environnements de santé, médicaux et pharmaceutiques indiquent que leurs conseils d'administration font passer la culture de leur organisation vers la cybersécurité en réponse à la menace de la cyberguerre. Cette tendance est due à la prévalence et à la cadence constante des cyberattaques dans le secteur de la santé, et les répondants ont indiqué être quelque peu ou très préoccupés par l'impact de la cyberguerre sur l'ensemble de leurs organisations (70 %), l'infrastructure critique de leur entreprise (72 %) et les services de leur entreprise (68 %).

Pourquoi les organisations ont choisi Armis

« Les principaux facteurs de différenciation de la plateforme Armis résident dans ses solides capacités de gestion des risques et des vulnérabilités », déclare Rohan Paul, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions. « En outre, son moteur de veille collective des actifs, son approche de la sécurité sans agent, sa surveillance passive et en temps réel sans latence ni perturbation des opérations, ses capacités de requête et ses outils de reporting et d'analyse intelligents qui peuvent aider les HDO à optimiser l'utilisation/la performance de leurs actifs, sont quelques-uns des aspects qui démarquent Armis de ses concurrents. Sur la base de notre analyse des capacités de l'entreprise par rapport aux acteurs du marché, Armis est un leader incontesté par son excellence technologique et son impact sur les clients. »

Cette dynamique fait suite à l'annonce d'Armis indiquant avoir dépassé le seuil des 100 millions USD de revenus récurrents annuels (RAR), passant d'un million à 100 millions USD en moins de 5 ans. En outre, Armis a récemment été nommé société la plus innovante au monde dans la catégorie sécurité par Fast Company dans son prestigieux palmarès annuel des sociétés les plus innovantes au monde pour 2023. La société s'est également classée à la 14e place dans le classement World's 50 Most Innovative Companies. De plus, Armis a été reconnu en tant que Hot Company in Healthcare IoT Security lors des Global InfoSec Awards du Cyber Defense Magazine.

Reconnaissance des analystes

Armis a été reconnu par divers cabinets d'analystes, notamment :

La place essentielle des partenaires dans l'équation

Le programme Partner Experience (APEX) d'Armis s'engage à établir des relations stratégiques à long terme entre Armis et ses partenaires, et à favoriser la collaboration pour servir les clients de la meilleure façon possible. Les partenaires d'Armis dans le secteur des soins de santé comprennent Fortified Health, Nuvolo, TRIMEDX, Fortinet et Illumio.

Dans le cadre des efforts d'expansion continus de la société et de son objectif de rendre l'accès à ses services aussi facile que possible, Armis est maintenant disponible sur Google Cloud Marketplace et AWS Marketplace, ce qui confère à l'entreprise une portée étendue sur le marché.

Armis assiste au salon HIMSS, du 17 au 21 avril 2023 à Chicago, Illinois, pour continuer à alimenter l'avant-garde des discussions de leadership éclairé sur la cybersécurité des soins de santé, dans le cadre d'une session qui se tiendra le mercredi 19 avril 2023 de 15h45 à 16h05 CT, intitulée : Hackers Rush in Where Agents Fear to Tread. Rencontrez l'équipe d'Armis au HIMSS au stand 2276 ou au kiosque 4309-48 du Cyber Command Center.

Pour en savoir plus sur la façon dont Armis aide les organisations de soins de santé à optimiser leur positionnement de cybersécurité et pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur : https://www.armis.com/cybersecurity/healthcare/.

À propos d'Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d'attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

17 avril 2023 à 22:00

