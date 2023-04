DÉCLARATION - L'Agence du revenu du Canada demeure résolue à conclure une entente équitable





OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Syndicat des employé-e-s de l'impôt (AFPC-SEI) ont entamé des négociations par voie de médiation en vue de conclure une convention collective équitable. Malheureusement, si une entente ne peut être conclue d'ici demain soir, l'AFPC-SEI a annoncé qu'elle déclenchera une grève le mercredi 19 avril 2023.

L'ARC demeure résolue à conclure une entente à la table de négociation qui soit équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables.

Il est encore temps de parvenir à une entente avant le début de la grève. Nous sommes certains que les parties pourront trouver suffisamment de points communs pour parvenir à un consensus sur une convention collective renouvelée pour nos employés.

L'ARC valorise le rôle important que jouent ses employés partout au pays dans la prestation des services aux Canadiens. L'ARC respecte le processus de négociation collective et demeure résolue à poursuivre des négociations constructives avec l'AFPC-SEI pour trouver une solution raisonnable.

Advenant une perturbation de travail, certains services offerts par l'ARC seront retardés ou ne seront pas disponibles. Nous tenons à assurer aux Canadiens que la priorité sera accordée aux versements de prestations et nous pouvons confirmer que l'allocation canadienne pour enfants continuera d'être versée en cas de perturbation de travail. L'ARC s'est engagée à faire preuve de transparence envers les Canadiens en ce qui a trait aux incidences sur les services, le cas échéant. Ils pourront consulter les pages Communiquer avec nous et Incidence des perturbations de travail à l'Agence du revenu du Canada pour plus de renseignements. À l'heure actuelle, on ne prévoit pas reporter les dates limites de production des déclarations de revenus.

Nous faisons tout notre possible pour éviter une perturbation de travail. Nous demandons à l'AFPC-SEI de travailler avec nous afin que nous puissions parvenir à une entente aussi rapidement que possible dans l'intérêt des employés de l'ARC et des Canadiens.

