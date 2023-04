La 133e Foire d'importation et d'exportation de Chine commence aujourd'hui





GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2023 /CNW/ - La 133e Foire (la « Foire de Canton » ou « la Foire ») a ouvert ses portes aujourd'hui. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 133e Foire d'importation et d'exportation de Chine, et du 2e Forum du commerce international de Pearl River qui a eu lieu la veille, He Lifeng, membre du 20e Bureau politique du Comité central du PCC et vice-premier ministre de la Chine, a prononcé un discours vidéo et annoncé l'ouverture de l'événement.

« Le président Xi Jinping a à maintes reprises mis de l'avant des exigences pour bâtir une puissance commerciale, soulignant l'orientation du développement du commerce extérieur », a fait remarquer He Lifeng.

« La 133e Foire de Canton se déroule hors ligne pour la première fois depuis le début de la pandémie, ce qui démontre l'engagement de la Chine à tirer parti de ses avantages comparatifs et à participer activement à la division internationale du travail. Cela aura pour effet de promouvoir son propre développement, tout en profitant au monde entier. La Foire mettra l'accent sur la promotion d'un développement de grande qualité et l'expansion active des importations conformément à la tendance à la croissance de la consommation. En même temps, la 133e Foire de Canton favorisera la transformation industrielle et la modernisation, accélérera le développement coordonné du commerce des biens et des services, soutiendra vigoureusement l'innovation des modèles d'affaires du commerce extérieur, et continuera de renforcer l'effet de liaison des deux ressources au sein des marchés nationaux et internationaux », a-t-il ajouté dans son discours.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les représentants d'invités étrangers, dont Jennifer Patton, directrice des achats chez Coppel SA de CV, John L. Garrison fils, président du conseil d'administration de Terex Corporation, et Neha Kumar, directrice du marketing et de la marque chez Lulu Group International aux Émirats arabes unis, ont prononcé des discours.

La 133e Foire de Canton est la plus importante édition de l'histoire, tant sur le plan de la surface d'exposition que du nombre d'exposants. Environ 35 000 entreprises participeront à l'exposition hors ligne, des acheteurs de 226 pays et régions s'y inscriront, et 47 organisations industrielles et commerciales du monde entier y enverront des délégations. L'édition de la Foire de Canton de cette année comprendra un nouvel espace d'exposition ainsi qu'une nouvelle zone spéciale, et près de 500 000 produits verts et à faible émission de carbone y seront présentés.

