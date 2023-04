UNE FILIALE DE KRUGER INC. ANNONCE L'ACQUISITION DU DROIT D'ACQUÉRIR DES ACTIONS ORDINAIRES ADDITIONNELLES DE PAPIERS TISSU KP INC.





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - 13582141 Canada Inc. (« 13582141 Canada »), filiale en propriété exclusive de Kruger inc. (« Kruger »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 1 099 616 actions ordinaires de catégorie B (les « actions de KPI ») de Produits Kruger inc. (« KPI ») échangeables contre des actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») à raison d'une pour une aux termes d'une convention d'échange modifiée (la « convention d'échange ») datée du 1er janvier 2023 entre Kruger, PTKP et KPI (l'« acquisition »). Les actions de KPI ont été acquises dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes de KPI et en règlement du dividende que KPI a déclaré et doit verser aujourd'hui à 13582141 Canada, soit 11 271 069,72 $, acquitté par l'émission d'actions de KPI au coût de 10,25 $ par action, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume des opérations sur les actions ordinaires à la Bourse de Toronto au cours de la période de cinq jours de bourse précédant la date de versement du dividende.

Tout juste avant l'acquisition, 13582141 Canada avait le droit d'acquérir, conformément à la convention d'échange, 62 617 054 actions ordinaires, soit environ 86,28 % des actions ordinaires émises et en circulation, après dilution partielle. Immédiatement après l'acquisition, 13582141 Canada avait le droit d'acquérir, conformément à la convention d'échange, 63 716 670 actions ordinaires, soit environ 86,48 % des actions ordinaires émises et en circulation, après dilution partielle.

13582141 Canada n'a acquis les actions de KPI qu'à des fins de placement. Chaque trimestre, elle peut en acquérir d'autres dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes de KPI et peut, à l'occasion, échanger une partie ou la totalité des actions de KPI qu'elle détient contre des actions ordinaires, à raison d'une pour une, conformément à la convention d'échange. Elle peut, selon les conditions du marché et d'autres conditions, augmenter ou diminuer sa propriété véritable de titres de PTKP, notamment au moyen d'opérations sur le marché, d'ententes privées ou d'appels publics à l'épargne.

Le siège social de PTKP est situé au 2 Prologis Blvd., Suite 500, Mississauga (Ontario) L5W 0G8.

Le présent communiqué est publié conformément aux règles du système d'alerte de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. 13582141 Canada déposera auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes une déclaration selon le système d'alerte relative à l'acquisition. La déclaration sera affichée sous le profil SEDAR de PTKP au www.sedar.com. On peut obtenir un exemplaire de la déclaration en communiquant avec 13582141 Canada aux coordonnées indiquées ci-après.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé, de papiers pour publications; de papiers de spécialité, de pâte à papier, d'énergie renouvelable et de biomatériaux cellulosiques. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 5 500 employés, et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d'une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. Après la Réorganisation, PTKP détient actuellement une participation de 13,7 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

SOURCE Kruger Inc.

17 avril 2023 à 18:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :