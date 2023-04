Ryan nommé parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada pour la 11e année consécutive par Great Place to Work®





Ryan, un chef de file mondial des services et logiciels fiscaux, vient d'être nommé au classement 2023 des Meilleurs lieux de travailmc au Canada par Great Place to Work®. Cette distinction vient marquer la 11e année consécutive que Ryan est reconnu comme l'une des principales entreprises canadiennes pour l'établissement et le maintien de cultures hautement fiables et performantes qui améliorent les résultats commerciaux et la qualité de vie. Ryan a des bureaux en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

« Gagner sa place dans le classement des Meilleurs lieux de travail au Canada depuis plus d'une décennie témoigne de la culture inégalée que nous avons bâtie au sein de Ryan », déclare Garry Round, président des opérations canadiennes de Ryan. « Je félicite les membres de notre équipe engagés partout au Canada pour leurs efforts indéfectibles dans la création et le maintien d'un environnement positif qui nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes, en interne et pour nos clients. Cette reconnaissance confirme encore notre conviction qu'un environnement de travail inclusif conduit à une croissance soutenue et au succès financier. »

Le classement 2023 des Meilleurs lieux de travail au Canada est établi par le Great Place to Work Institute. Le processus de classement de cette liste repose sur deux critères : les deux tiers de la note totale proviennent des résultats confidentiels des sondages auprès des employés, tandis que le tiers restant repose sur un examen approfondi de la culture de l'entreprise. Cette approche offre une représentation rigoureuse de l'entreprise du point de vue des employés et un portrait global de la culture du milieu de travail.

Le classement de cette année englobe l'expérience et le sentiment de 130 000 employés. Pour en savoir plus sur la liste des Meilleurs lieux de travail au Canada en 2023, cliquez ici.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise disposant d'un niveau de confiance et de performance élevé. Nous sommes un cabinet mondial de recherche et de conseil qui a pour mission de construire une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work élabore les classements des meilleurs lieux de travail propres à chaque secteur et démographie. Ces listes font partie de la plus grande enquête annuelle sur les lieux de travail au monde, qui aboutit à une série de classements nationaux dans plus de 50 pays, notamment le palmarès phare de l'enquête des 100 meilleures entreprises publié chaque année dans le magazine Fortune.

À propos de Ryan

Fournisseur mondial primé de services et logiciels fiscaux, Ryan est le plus grand cabinet au monde se consacrant exclusivement à la fiscalité des entreprises. La Société offre une gamme intégrée de services fiscaux fédéraux, provinciaux et internationaux sur une base multijuridictionnelle, incluant des services de recouvrement fiscal, de conseil, de défense, de conformité et de technologie. Ryan a reçu à dix reprises l'International Service Excellence Award décerné par le Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement en faveur d'un service à la clientèle de classe mondiale. Grâce à l'environnement de travail dynamique myRyan largement reconnu comme le plus innovant du secteur des services fiscaux, l'équipe pluridisciplinaire de Ryan compte plus de 4 100 professionnels et associés et dessert plus de 21 000 clients dans plus de 60 pays, dont un grand nombre d'entreprises figurant au Global 5000. Pour de plus amples renseignements sur Ryan, rendez-vous sur ryan.com/canada-fr. Les termes « Ryan » et « Société » font référence au réseau organisationnel mondial et peuvent désigner une ou plusieurs des sociétés membres de Ryan International, chacune étant en soi une entité juridique distincte.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 avril 2023 à 16:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :