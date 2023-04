AVIS - Les Rencontres FCCQ : la Fédération des chambres de commerce du Québec rencontre les gens d'affaires de la région de Lanaudière





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Une délégation de la Fédération des chambres de commerce du Québec et son président-directeur général, monsieur Charles Milliard, effectueront une série de visites dans la région de Lanaudière. Plusieurs rencontres sont au programme afin de démontrer la force vive du milieu ainsi que les défis vécus par nos entrepreneurs. Cette tournée est chapeautée par Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC Montcalm.

Quand : Le 18 au 19 avril 2023











Quoi :





Mardi 18 avril 13h -14 h 15 265 boulevard L'ange-Gardien, L'Assomption, J5W 1R8 Dîner en compagnie de : -Monsieur Sébastien Nadeau, préfet MRC L'Assomption et maire de l'Assomption, -Monsieur Nicolas Dufour, Marie de Repentigny -Monsieur Joffrey Bouchard, D.g. MRC de l'Assomption -Madame Marilou Cyr D.g. Agtech -Monsieur Benoit Delisle, Président de la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption (CCMLA) -Monsieur Alain Bienvenu D.g. CCMLA Délégation de la fédération Organisé par la Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption.







Mardi 18 avril 14h20-18 h 30

Visites d'entreprises







Mercredi 19 avril 8 h 30 - 11 h

Visites d'entreprises







Mercredi 19 avril 11h30 -13 h 30 1800, chemin Nadeau, Saint-Liguori Dîner conférence au Club de golf Montcalm Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC Montcalm. Pour obtenir plus de détails : cliquez ici









Les représentant(e)s des médias qui souhaitent s'entretenir avec Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, sont conviés à communiquer en utilisant les renseignements suivants :

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

17 avril 2023 à 16:38

