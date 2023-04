Les Résidences Floralies réagissent à l'annonce de la relocalisation éventuelle de ses résidents par le CIUSSS





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - C'est avec stupéfaction que l'équipe des Résidences Floralies de LaSalle et de Lachine a appris, ce matin, l'annonce de la relocalisation éventuelle de près de 200 résidents par le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal (CIUSSS) après 7 mois de gestion directe par le CIUSSS. Cette situation annoncée aujourd'hui est fort préoccupante, compte tenu de l'impact qu'un tel déménagement aurait sur la clientèle hébergée. Pour plusieurs aînés, les Résidences Floralies constituent la dernière résidence de leur parcours de vie. On leur annonce aujourd'hui un déracinement, contre leur gré, ce qui change considérablement leurs choix de vie.

Cette mesure s'avère fort décevante après des mois de travail acharné afin de concevoir de nombreux plans de relance crédibles par l'équipe des Résidences Floralies.

Rappelons que depuis l'automne dernier, moment de la déclaration de l'administration provisoire par le CIUSSS, nous avons tenté à de nombreuses reprises de redéfinir la collaboration avec le CIUSSS, tout en poursuivant notre objectif commun, soit le bien-être des usagers et de nos employés. Les mesures mises en place de manière proactive témoignent de la réelle volonté de l'équipe de direction de réaliser la transformation profonde des Résidences Floralies. À titre d'exemple, le leadership a été renouvelé, des comités stratégiques favorisant la collaboration entre le CIUSSS et la nouvelle Direction des Floralies ont été mis en place, une stratégie de recrutement de personnel a été élaborée, etc.

Bien que la direction des Résidences Floralies critique l'annonce de cette relocalisation, elle continue son travail afin d'offrir aux personnes qui sont confiées aux Résidences Floralies la sécurité et la qualité de soins auxquels elles ont droit, et ce, en toute transparence et en collaboration avec le CIUSSS. Les Résidences Floralies sont reconnaissantes envers ses fidèles employés qui demeurent dévoués et engagés auprès de la clientèle, et ce, malgré la turbulence des derniers mois.

Les Résidences Floralies sont spécialisées dans l'offre de résidences médicalisées pour aînés en perte d'autonomie et sont propriétaires au Québec des Résidences Floralies de Lachine et de LaSalle. On y fournit une gamme de soins complète (prestations légères, ressources intermédiaires et CHSLD).

