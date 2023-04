KBI Biopharma et Selexis SA nomment J.D. Mowery au poste de PDG





KBI Biopharma, Inc. (KBI) et Selexis SA, toutes deux des sociétés JSR Life Sciences, annoncent aujourd'hui la nomination de J.D. Mowery au poste de PDG. Largement reconnu en tant que dirigeant innovant du secteur biotechnologique avec une expérience de près de 25 ans passés à inspirer ses collègues et à créer des entreprises, J.D. mènera KBI et Selexis dans leur prochaine phase pour devenir un chef de file de la prochaine génération de CDMO émergentes.

« S'appuyant sur des décennies d'expérience, J.D. a consacré sa carrière à un travail pertinent en mettant clairement l'accent sur l'impact pour les patients grâce au lancement de thérapies novatrices et en fournissant des services de classe mondiale aux partenaires de fabrication et de développement », déclare Tim Lowery, président de JSR Life Sciences. « Alors que nous entrons dans une phase de croissance charnière, J.D. jouera un rôle crucial dans la direction de KBI et Selexis et dans la capacité de nos équipes mondiales à réussir grâce à un leadership dévoué. Nous sommes convaincus que son engagement envers notre impact à long terme nous guidera vers un succès renforcé. »

J.D. tirera parti de sa vaste expérience mondiale de l'industrie biopharmaceutique dans les domaines de l'exploitation, de la fabrication, du transfert de technologies, de la construction d'installations, du développement commercial, du renforcement des compétences et des relations avec les investisseurs. Ayant précédemment travaillé des deux côtés de l'industrie avec des innovateurs tels que Genentech, Celgene, Juno et, plus récemment, Treadwell Therapeutics, ainsi qu'avec les CDMO Lonza et AGC Biologics, il a acquis une expertise dans des modalités variées, y compris les petites molécules, les produits biologiques et la thérapie cellulaire et génique.

« C'est un honneur de rejoindre KBI et Selexis au point d'inflexion parfait où nous pouvons tirer parti des connaissances collectives, de l'expertise scientifique et des ressources de l'ensemble de l'écosystème JSR », déclare J.D. « J'ai la chance de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse et je suis enthousiaste à l'idée que nos partenaires actuels et futurs nous voient révolutionner le secteur en tant que véritable CDMO de prochaine génération. »

Et J.D. de conclure : « Je me réjouis à la perspective de diriger KBI et Selexis avec un focus renouvelé sur la réalisation de notre plein potentiel pour nos employés, nos partenaires et, plus important encore, les patients du monde entier que nous servons ensemble. »

J.D. travaillera en étroite collaboration avec la direction de JSR pour assurer un alignement harmonieux des objectifs et continuer à identifier des opportunités de croissance stratégique au sein de l'écosystème élargi de JSR.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi qu'une expertise aux entreprises des sciences du vivant. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires et plus pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments. S'appuyant sur des capacités mondiales d'analyse et une expertise scientifique et technique approfondie, KBI fournit des services de développement de procédés robustes et de fabrication clinique et commerciale conformes aux BPF pour les programmes de thérapie mammalienne, microbienne et cellulaire. Reconnu pour la qualité de sa production, KBI aide ses partenaires à faire progresser les candidats médicaments vers les essais cliniques et la mise sur le marché. KBI est au service de ses partenaires internationaux avec huit sites en Europe et aux États-Unis. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com.

À propos de Selexis SA

Selexis SA, une société de JSR Life Sciences, est un leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères qui utilise une technologie modulaire inégalée et des solutions hautement spécialisées permettant à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et mettre rapidement sur le marché des médicaments et des vaccins innovants. Nos partenaires mondiaux utilisent les technologies de Selexis pour faire passer plus de 160 candidats médicaments au développement préclinique et clinique et assurer la fabrication de dix produits commerciaux. Dans le cadre d'un processus complet de développement de médicaments, les technologies de Selexis réduisent les délais de développement et les risques liés à la fabrication. Plus d'informations sur www.selexis.com.

17 avril 2023 à 16:15

