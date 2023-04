Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Dix-huit mois de moins pour la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes : les premières voies ouvertes à la circulation dès 2026





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent que le processus de sélection concernant la conception, la construction et le financement du projet du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes est maintenant terminé. Elles ont confirmé que la nouvelle infrastructure sera mise en service graduellement à partir de la fin de 2026.

Le nouveau pont sera constitué de deux structures distinctes et comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements larges adaptés à une utilisation par les autobus. Le coût du projet est de 2,3 G$, entièrement financé par le gouvernement du Québec.

Rappelons qu'au total, la planification du projet aura été écourtée d'environ 18 mois grâce à l'optimisation de l'échéancier ainsi qu'aux mesures d'exception prévues par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Certains travaux préparatoires de déboisement et de forage nécessaires à la conception du nouveau pont sont déjà commencés. Il est prévu que les travaux de construction débutent d'ici la fin de l'été.

Un pont en fin de vie utile

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est emprunté par 87 000 véhicules, dont 10 % de camions. Il a fait l'objet de plusieurs interventions au cours des trois dernières décennies. Dans les années 1990 et 2000, le Ministère a procédé à différents travaux de renforcement des poutres. Depuis 2016, l'infrastructure fait l'objet d'un programme de maintien et d'accompagnement rigoureux afin d'assurer la sécurité des usagers de la route.

En décembre 2022, à la suite de la progression de certaines fissures existantes sur une poutre, le Ministère a été contraint de fermer une voie de circulation à titre préventif. Les travaux sont d'ailleurs en cours afin de rouvrir cette cinquième voie le plus rapidement possible. Le gouvernement souhaite toutefois rappeler que le pont de l'Île-aux-Tourtes demeure sécuritaire. À cet effet, un montant total de 376,7 M$ est prévu pour le projet de maintien d'actifs sur le pont d'ici sa mise hors service. Ce montant comprend des investissements de près de 176 M$ réalisés avant 2023.

Rappel sur la gestion de la circulation et sur les mesures d'atténuation

Afin d'atténuer les répercussions de cette configuration requise durant les travaux de renforcement sur le pont, le Ministère a aménagé temporairement une voie réservée dans la voie de gauche de l'autoroute 40, ce qui diminue le temps requis pour les autobus, les taxis, les véhicules d'urgence ainsi que les covoitureurs (deux personnes à bord et plus) pour atteindre le pont. Le Ministère finance également des mesures d'atténuation en transport collectif dans le secteur. En 2023, un montant de près de 1,9 M$ est prévu afin de financer :

24 départs sur la ligne express A-40 entre Vaudreuil-Dorion et la station de métro Côte-Vertu;

et la station de métro Côte-Vertu; 34 départs sur les lignes 7 et 10 entre Vaudreuil-Dorion , Sainte-Anne-de-Bellevue et Pointe-Claire ;

, et ; 22 départs sur la ligne 35 dans le secteur de L'Île-Perrot.

En ce qui a trait aux travaux de reconstruction du pont, ces derniers seront réalisés majoritairement au nord de la structure existante. La circulation sera maintenue sur le pont actuel durant les travaux, qui auront ainsi une incidence limitée sur la circulation.

Une mise en service progressive du nouveau pont dès la fin de 2026

Une nouvelle première structure sera mise en service à la fin de 2026, permettant l'ouverture de cinq voies de circulation (avec gestion dynamique dans le sens de la pointe). Trois voies par direction seront ouvertes à la circulation lors de la mise en service de la deuxième structure, prévue à la fin de l'année 2027. La déconstruction du pont existant sera achevée en 2029, tandis que les dernières étapes du projet, comprenant différents aménagements paysagers, seront terminées en 2030.

Citations

« Nous sommes heureuses d'annoncer que le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes sera graduellement mis en service plus tôt que prévu! Infrastructure névralgique pour l'ouest de la région métropolitaine, il améliorera significativement la mobilité dans ce secteur, aussi bien pour les automobilistes que pour les adeptes du transport actif et les usagers du transport collectif. Il constituera également une porte distinctive à l'entrée de la région par son architecture. Je tiens à rassurer ses usagers : le ministère des Transports et de la Mobilité durable déploie tous les efforts nécessaires pour redonner une cinquième voie de circulation sur le pont actuel. Jusqu'à la fin de la construction de la nouvelle infrastructure, nous demeurerons en mode solution pour optimiser la circulation sur le pont d'origine. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette annonce confirme notre engagement à mettre en branle ce projet tant attendu dans la grande région métropolitaine et plus particulièrement par les citoyens de l'ouest de la Montérégie. Je suis très fière de tout le travail accompli jusqu'à présent. Nous franchissons une étape déterminante pour doter la région d'un ouvrage signature à la hauteur de ses aspirations, pérennisant les déplacements entre les deux rives dans l'axe de l'autoroute 40. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Notre gouvernement met tout en oeuvre pour assurer une meilleure fluidité sur les routes de Soulanges et de Vaudreuil. Nous continuerons d'ailleurs le travail pour offrir à nos citoyennes et nos citoyens une infrastructure qui répondra à leurs besoins actuels et futurs, notamment en matière de transports actifs et collectifs! »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

Faits saillants

Afin de sélectionner le consortium responsable de la réalisation des travaux de reconstruction du pont, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a amorcé en 2021 un processus de sélection rigoureux, comprenant notamment une évaluation de la qualité et une analyse de conformité des propositions techniques et financières.

Le Groupe Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est celui qui a soumis une proposition conforme et avec le plus bas prix ajusté en fonction de sa qualité. Il est composé des entreprises suivantes :

Île-aux-Tourtes est celui qui a soumis une proposition conforme et avec le plus bas prix ajusté en fonction de sa qualité. Il est composé des entreprises suivantes : Dragados Canada inc.;



Excavation Roxboro inc.;

inc.;

Construction Demathieu & Bard (CDB) inc.

Le coût du projet inclut le contrat de construction-conception-financement, mais également des honoraires professionnels et des coûts pour des activités connexes, comme le déplacement des équipements de services publics.

Liens connexes

Vidéo immersive - découvrez le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes

Page Web du projet sur le site Web du ministère des Transports et de la Mobilité durable

17 avril 2023 à 14:50

