Négociation chez General Dynamics - Les membres du Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield-CSN adoptent à 99 % un mandat de mobilisation pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Ce dimanche 16 avril 2023, les membres du Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield (SNPCV-CSN) étaient réunis en assemblée générale afin de recevoir un rapport de la présente négociation. Les 227 membres présents devaient également se prononcer sur un mandat de mobilisation pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. À cet effet, c'est avec une écrasante majorité de 99 % que les membres ont entériné ce mandat.

Jusqu'à dernièrement, les négociations entre le SNPCV et l'employeur, General Dynamics, se sont bien déroulées. Elles achoppent toutefois à l'heure actuelle sur quelques enjeux, notamment les salaires, les congés, les retraites et les assurances collectives.

Ainsi, pour le président du SNPCV, Jean-Sébastien Neiderer, «?l'obtention d'un mandat fort était nécessaire afin d'envoyer un message à l'employeur indiquant que les membres sont déterminés, disposés à faire des sacrifices et à aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'ils méritent. Dans les circonstances, c'était difficile de faire mieux comme message. Nous poursuivons la négociation cette semaine, mais nous n'hésiterons pas à utiliser notre mandat de grève si nécessaire?».

De son côté, Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), n'est pas surpris que le SNPCV-CSN ait obtenu un mandat aussi fort. «?Partout au Québec, les travailleuses et travailleurs voient leur pouvoir d'achat s'amoindrir alors que les entreprises s'en tirent fort bien et cumulent les profits sans cesse en augmentation. Ce n'est que la moindre des choses que les salarié-es souhaitent maintenir leur pouvoir d'achat et avoir leur part du gâteau. Qu'un syndicat riche d'histoire et de luttes comme le SNPCV-CSN soit déterminé à combler les reculs du passé est dans l'ordre des choses?», de conclure M. Bégin.

Enfin, Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, estime «?qu'il sera aisé d'obtenir la solidarité et l'appui de l'ensemble des syndicats de la région. Dans le Suroît, le SNPCV-CSN est connu de toutes et de tous pour sa combativité et sa détermination. Il a contribué à l'histoire des luttes ouvrières non seulement en Montérégie, mais au Québec. Il ne fait aucun doute que si le syndicat juge opportun de déclencher la grève, l'ensemble des ressources militantes de la CSN se déploieront afin que les membres obtiennent justice?!?».

À propos

Le Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield (SNPCV-CSN) est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 20?000 membres.

Il fait également partie du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) qui dénombre plus de 32?000 adhérents issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, dans la région.

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 1?600 syndicats et réunit quelque 330?000 travailleuses et travailleurs, rassemblés sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que selon leur région, dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

