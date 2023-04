Avis aux médias - Soirée de discussion sur l'indépendance avec Sol Zanetti, Ruba Ghazal et Etienne Grandmont





QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, et le député de Taschereau, Etienne Grandmont, organisent une soirée de conférence et discussion sur l'indépendance du Québec ce soir à partir de 19h30 à la brasserie artisanale Griendel, dans le quartier Saint-Sauveur.

Veuillez noter que les député-es solidaires seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Lundi 17 avril Heure: 19h30 Lieu: Griendel, Brasserie artisanale

195 Rue Saint-Vallier Ouest, Québec, G1K 1J9

