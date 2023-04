Le gouvernement demeure résolu à conclure des ententes équitables





Ottawa, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Le 2 avril 2023, le gouvernement du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont entamé deux semaines de négociations par voie de médiation pour les unités de négociation EB (Enseignement et bibliothéconomie), PA (Services des programmes et de l'administration), SV (Services de l'exploitation) et TC (Services techniques).

Après ce que le gouvernement et l'AFPC décrivent comme étant de nombreux jours de discussions productives et de progrès sur beaucoup de points, nous sommes déçus d'apprendre que, si une entente n'est pas conclue, l'AFPC déclenchera une grève ce mercredi 19 avril.

Le gouvernement demeure résolu à conclure des ententes à la table qui sont équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour les contribuables. Cela est et a toujours été notre objectif.

Il est encore temps de parvenir à une entente avant le début de la grève. Nous savons que plus tôt une entente sera conclue, plus tôt les fonctionnaires recevront leurs augmentations salariales et avantages sociaux.

Hier, le gouvernement a déposé une offre salariale de 9 % sur trois ans qui reflète les recommandations de la Commission de l'intérêt public indépendante. C'est une offre équitable et concurrentielle.

L'AFPC a indiqué clairement que si d'autres demandes, comme l'intégration du télétravail dans les conventions collectives, n'étaient pas rencontrées cela posera un problème. Ces demandes, selon leur libellé actuel, auraient de graves répercussions sur la capacité du gouvernement de fournir des services à la population canadienne et limiteraient sa capacité de gérer efficacement l'effectif de la fonction publique. Nous avons présenté des contre-propositions raisonnables qui répondent équitablement aux préoccupations des fonctionnaires et nous appelons l'AFPC à travailler avec nous pour trouver des solutions de compromis.

Le gouvernement reconnaît et respecte le droit des fonctionnaires de faire la grève. En cas de grève, certains services du gouvernement du Canada seront retardés ou ne seront pas disponibles. Des renseignements concernant les répercussions sur les services se trouvent sur canada.ca/Perturbation-travail, les médias sociaux et d'autres canaux utilisés par la population canadienne.

Nous tenons à assurer aux Canadiens et Canadiennes que les services essentiels qui contribuent à maintenir la sécurité du public continueront d'être fournis, notamment :

les prestations d'assurance-emploi

les versements du Régime de pensions du Canada

l'allocation de soutien du revenu des anciens combattants

les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti

Nous avons une bonne offre sur la table, et il y a suffisamment de points communs pour parvenir à un consensus sur une convention collective renouvelée pour nos fonctionnaires. Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à ce que les deux parties négocient de bonne foi et fassent des compromis pour éviter de perturber les services sur lesquels ils dépendent.

Nous faisons tout notre possible pour éviter la perturbation du travail. Nous demandons à l'AFPC de travailler avec nous afin que nous puissions parvenir à une entente aussi rapidement que possible dans l'intérêt des fonctionnaires et des Canadiennes et Canadiens.

