Des organisations de Vancouver reçoivent plus de 3 millions de dollars pour améliorer les expériences touristiques





Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

VANCOUVER, BC, le 17 avril 2023 /CNW/ - Des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Elles rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique.

Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu du gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour l'ensemble de la population canadienne. Les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques nouvelles et améliorées.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 2,9 millions de dollars de PacifiCan par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme au profit de 14 projets réalisés à Vancouver.

Parmi ces projets, la Greater Vancouver International Film Festival Society (Société du festival du film international du Grand Vancouver) reçoit 500 000 dollars pour revitaliser les événements annuels du festival du film de l'organisation, qui comprennent des projections, des conférences, des spectacles en direct et une programmation gratuite en plein air. Le Festival international du film de Vancouver est une attraction majeure pour les visiteurs pendant la saison intermédiaire de la ville et contribue à promouvoir l'industrie cinématographique et télévisuelle en plein essor de la Colombie-Britannique.

Le financement destiné aux 13 autres projets aidera les organisations et les entreprises locales dans des domaines comme :

la restauration d'événements tels que le Vancouver Fringe Festival et le Festival international de jazz;

le soutien à des événements culturels tels que Latincouver et le festival des bateaux-dragons;

la revitalisation de lieux comme la scène de l'île Granville;

la création de nouveaux espaces publics et de nouvelles expériences à Gastown.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information dans la section ci-dessous.

Ces investissements devraient créer environ 430 nouveaux emplois et attirer plus de 514 000 nouveaux visiteurs locaux, nationaux et internationaux à Vancouver.

L'annonce de financement d'aujourd'hui fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Grâce à de nouveaux agents et de nouvelles agentes résidant et fournissant des services dans l'ensemble de la province, PacifiCan est plus accessible.

Citations

« Grâce à la restauration de festivals locaux populaires, à l'amélioration de lieux artistiques et culturels et à la création de nouveaux outils pour les entreprises du secteur touristique, le financement annoncé aujourd'hui permettra non seulement d'attirer à Vancouver des visiteurs du monde entier mais il créera aussi plus de 400 emplois de qualité. PacifiCan continue d'aider les organisations locales à se remettre de la pandémie et à relever d'autres défis. Investir dans des expériences touristiques rapprochera les gens et aidera les Britanno-Colombiens à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises du secteur touristique afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour l'ensemble de la population canadienne. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Vancouver Centre comprend des organisations dynamiques et diversifiées, faisant de nos quartiers des pôles d'attraction pour le tourisme à Vancouver. Le financement de 2,9 millions de dollars annoncé aujourd'hui dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme profite directement à dix organismes communautaires de l'île Granville, Gastown et du quartier West End. Cet investissement permettra d'améliorer le secteur touristique de Vancouver et d'offrir aux visiteurs et aux résidents des possibilités exceptionnelles de découvrir le meilleur des arts, de la culture et des divertissements de la ville. »

- L'honorable Hedy Fry, C.P., députée de Vancouver-Centre

« Comme de nombreuses organisations dans les industries culturelles et touristiques, les trois dernières années ont été incroyablement difficiles pour le Festival international du film de Vancouver. Ce financement est essentiel pour nous permettre de rétablir la main-d'oeuvre de Vancouver pour les grands événements et de faire de notre festival annuel une attraction internationale dynamique. Il nous permettra de réaliser un festival qui réaffirmera la position de Vancouver sur la scène cinématographique mondiale, attirera les spectateurs du monde entier et obtiendra une reconnaissance nationale. Plutôt que de se contenter de surmonter cette période difficile, le Festival international du film de Vancouver accélérera sa viabilité financière à venir. »

- Kyle Fostner, directeur exécutif du Festival international du film de Vancouver

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna , à Cranbrook , à Victoria , à Campbell River , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John . Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique. PacifiCan ouvrira son administration centrale à Surrey , en Colombie-Britannique à une date ultérieure.

, à , à , à , à , à et à . Ces bureaux servent les entreprises et les collectivités, y compris les communautés autochtones, de l'ensemble de la Colombie-Britannique. PacifiCan ouvrira son administration centrale à , en Colombie-Britannique à une date ultérieure. Le Fonds d'aide au tourisme a été lancé à l'été 2021.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter la croissance future.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information : Des organisations de Vancouver reçoivent plus de 3 millions de dollars pour améliorer les expériences touristiques

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 2,9 millions de dollars de PacifiCan par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme au profit de 14 projets réalisés à Vancouver. Les projets attireront des touristes et créeront des emplois, principalement pour les femmes, les jeunes, les membres des minorités visibles et les Autochtones.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Canadian International Dragon Boat Festival Society

156 028 $

Le financement permettra d'acheter 18 bateaux-dragons pour le Festival international canadien des bateaux-dragons.

Destination BC Corp.

836 000 $

Le financement aidera les collectivités et les entreprises locales à élaborer des programmes touristiques stratégiques pour attirer davantage de visiteurs en Colombie-Britannique. Le projet proposera des ateliers, des ressources en ligne et des boîtes à outils pour soutenir la création d'expériences touristiques nouvelles et uniques dans l'ensemble de la province.

FlyOver Canada

99 999 $

Le financement permettra de produire une expérience cinématographique immersive présentant les Rocheuses canadiennes.

Gastown Business Improvement Society

50 000 $

Le financement permettra de créer des espaces extérieurs plus accueillants pour les visiteurs de Gastown, notamment en installant des éclairages, du mobilier et une exposition d'art interactive.

Go2 Productions Inc.

99 999 $

Le financement permettra de développer une exposition de réalité augmentée dans le centre-ville de Vancouver.

Greater Vancouver International Film Festival Society

500 000 $

Le financement contribuera à l'organisation du Festival international du film de Vancouver, qui attire des visiteurs pendant la saison intermédiaire de la ville et fait la promotion de l'industrie cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique. L'événement comprend des projections de films, des conférences, des spectacles sur scène et une programmation extérieure gratuite.

Latincouver Cultural and Business Society

355 000 $

Le financement permettra de promouvoir les célébrations du Mois du patrimoine latino-américain à Vancouver en organisant des événements publics comprenant de la musique sur scène, de la danse, de la littérature, de l'art, de la nourriture et des ateliers.

Little Mountain Gallery Community Arts Performance Association

163 807 $

Le financement permettra de créer une salle d'arts comiques dans le quartier Gastown de Vancouver.

Punjabi Market Collective Society

100 000 $

Le financement soutiendra la revitalisation du quartier historique du marché Punjabi de Vancouver grâce à la création d'un plan de développement du tourisme et à l'organisation de deux événements culturels locaux.

The Arts Club of Vancouver Theatre Society

99 999 $

Le financement permettra de rénover et de relancer la scène de l'île Granville à Vancouver. Le projet comprend l'amélioration de l'expérience des visiteurs et la rénovation du hall d'entrée et du salon.

The Coastal Jazz and Blues Society

250 000 $

Le financement permettra la revitalisation du Festival international de jazz de Vancouver après une interruption pendant la pandémie. Le projet comprendra la planification et l'organisation de l'événement, ainsi que la sélection des artistes.

Tourism Industry Association of British Columbia

37 500 $

Le financement soutiendra la création de matériel de présentation et de vidéos pour les organismes de gestion des destinations afin de les préparer à réussir dans l'industrie du tourisme.

Vancouver Fringe Theatre Society

100 000 $

Le financement permettra la revitalisation du Vancouver Fringe Festival sur l'île Granville, qui attire les visiteurs pendant la saison intermédiaire de Vancouver. Le festival propose une grande variété de spectacles allant du théâtre à la danse en passant par la poésie orale.

Vancouver Native Housing Society

100 000 $

Le financement permettra la revitalisation de l'auberge Skwachàys à Vancouver.

SOURCE Pacific Economic Development Canada

17 avril 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :