Turkish Airlines réunit trois légendes du football dans son nouveau film sur la Ligue des Champions de l'UEFA





Turkish Airlines a réuni Ronaldinho, Steven Gerrard et Cafu dans ce nouveau film

ISTANBUL, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Turkish Airlines, la première compagnie aérienne à devenir le sponsor officiel de la Ligue des Champions de l'UEFA, a publié un film exclusif de l'UEFA avant la finale, « Chase the Ball », qui présente les aventures du freestyler brésilien Adonias Fonseca dans les villes ayant accueilli les quarts de finale. Ce film réunit pour la première fois trois légendes du football : Ronaldinho, Steven Gerrard et Cafu.

Dans la scène d'ouverture, les trois légendes s'envolent pour Istanbul à bord de la classe affaires de Turkish Airlines et assistent au parcours d'Adonias sur le système de divertissement en vol. Après l'atterrissage des joueurs à Istanbul, le film continue avec la rencontre des légendes avec Adonias et se termine au stade olympique Atatürk d'Istanbul, qui accueillera la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le tournage du film a duré environ un mois et s'est déroulé dans huit villes et six pays, dont Londres, Manchester, Madrid, Milan, Naples, Munich, Lisbonne, et Istanbul où aura lieu la finale.

Produit avec Beautiful Destinations, l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux axées sur les destinations, le film présente certains des plus beaux sites d'Istanbul tels que la tour de Galata, Balat, la mosquée Süleymaniye, la mosquée Çaml?ca, la place Sultanahmet, Eminönü, Galataport, la mosquée Ayasofya, le pont de Galata, Karaköy, Bosphore et l'avenue Istiklal.

Le président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, le Prof. Dr Ahmet Bolat, a déclaré : « Le parrainage de la Ligue des Champions de l'UEFA est l'une des collaborations les plus importantes de l'histoire sportive turque, et nous sommes heureux de présenter ce film aux passionnés de football du monde entier. En tant que compagnie aérienne internationale reliant plus de pays que tout autre, nous croyons en la puissance unificatrice du sport qui réunit différentes cultures. Nous sommes heureux de rassembler des millions de fans de football à Istanbul à l'occasion du 100ème anniversaire de la République de Turquie, pour regarder l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. »

Ronaldinho, a commenté : « Je suis très heureux de voir un talent de mon pays d'origine, le Brésil, mis en vedette dans ce film. Les nombreuses destinations présentées dans la production représentent la diversité, l'énergie et le pouvoir unificateur de ce sport. Istanbul est l'une des villes les plus incroyables au monde, et Turkish Airlines vous permet de découvrir aisément sa magie. Avec son vaste réseau et son service exceptionnel, Turkish Airlines relie le monde à Istanbul. Je suis fier de faire partie de ce film. »

Steven Gerrard, a ajouté : « C'est une excellente occasion de se joindre à Turkish Airlines pour promouvoir et soutenir la Ligue des Champions de l'UEFA ? un événement incroyablement important, qui célèbre l'esprit sportif et ce pouvoir qu'a le football de réunir autant de communautés différentes. »

Cafu s'est exprimé à son tour : « Voir le football se rassembler autour d'un projet comme celui-ci et s'associer à de tels noms est un cadeau pour moi et pour les fans de football du monde entier. Ce film incarne la passion pour le football grâce à son scénario excitant et à ses images spectaculaires. »

Turkish Airlines diffusera également un autre spot publicitaire sur la Ligue des Champions de l'UEFA en avril. En outre, de nombreuses vidéos mettant ces légendes en vedette seront publiées sur les réseaux sociaux de Turkish Airlines dans les jours à venir.

Regardez Chase the Ball, le nouveau film de la compagnie aérienne, ICI.

Turkish Airlines, Inc. Relations médias : +90 (212) 463 63 63 ? 11153 / 11173

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054688/Cafu.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054687/Adonias_Fonseca_and_Ronaldinho.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054689/UEFA_Champions_League_film_Chase_the_Ball.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2054690/Steven_Gerrard.jpg

17 avril 2023 à 13:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :